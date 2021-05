Bien que les informations sur The Grey Man soient limitées puisque le prochain film Netflix est toujours en cours de tournage, The Russo Brothers a rassemblé une tonne de visages familiers pour donner vie à l’histoire de l’assassin. Rejoindre Chris Evans sont Ana de Armas, Ryan Gosling, Billy Bob Thornton, Regé-Jean Page hors pair de Bridgerton et Alfre Woodard.