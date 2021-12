Aie! Le hacker de Nintendo Gary Bowser se voit infliger une amende supplémentaire de 10 millions de dollars

Image : Nintendo

Vous vous souvenez de Gary Bowser ? Il partage son nom avec le plus grand ennemi de Mario (et l’actuel président de Nintendo of America), mais il a été en quelque sorte un ennemi de Nintendo en général au cours des dernières années.

Bowser est membre de Team Xecutor, l’un des « groupes de piratage de jeux vidéo » les plus notoires au monde, qui est devenu tristement célèbre pour avoir créé des outils qui exploitent les vulnérabilités du matériel de jeux vidéo Nintendo, Sony et Microsoft. Les outils en question permettent aux utilisateurs finaux de contourner les mesures de protection mises en place par les fabricants de matériel afin d’exécuter des logiciels non officiels, le piratage de jeux étant l’une des utilisations les plus notables.

Vous vous souviendrez peut-être que Bowser a été condamné à une amende de 4,5 millions de dollars le mois dernier après avoir été inculpé dans le cadre d’un procès fédéral de « conspiration en vue de contourner les mesures technologiques et de trafic de dispositifs de contournement » et de « trafic de dispositifs de contournement ». Le membre de l’équipe Xecuter a accepté de renoncer à son droit d’être jugé devant un jury et a plaidé coupable aux deux chefs d’accusation.

Les choses ont empiré pour Bowser, qui a maintenant été condamné à une amende distincte de 10 millions de dollars afin de régler l’affaire civile de Nintendo of America contre lui. Bowser a également accepté de payer cette amende.

NOUVEAU : Gary Bowser accepte de payer 10 millions de dollars à Nintendo dans le cadre d'un procès civil pour piratage de jeux vidéo. Cela fait suite au plaidoyer de culpabilité de Bowser en octobre dans l'affaire pénale fédérale contre lui (où il a accepté de payer 4,5 millions de dollars à Nintendo en dédommagement.)

En septembre de cette année, Bowser, un ressortissant canadien de 51 ans, a été arrêté aux côtés d’un ressortissant français de 48 ans, Max Louarn. Il convient de noter que les amendes discutées ici doivent être payées uniquement par Bowser ; les autres défendeurs seront inculpés séparément.

S’exprimant en 2020, l’équipe Xecutor a insisté sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’un « anneau de pirates de logiciels enfreignant le droit d’auteur » et qu’elle n’était pas satisfaite de la « censure » ​​et des « tactiques d’alarme juridiques » de Nintendo.

En avril, Nintendo a obtenu avec succès une injonction contre une autre société vendant des hacks Switch, Winmart.