AIG envisage d’utiliser IPO pour vendre 19,9% de sa participation dans l’unité vie et retraite

Le logo AIG est vu dans son bâtiment dans le quartier financier de New York

American International Group INC (AIG.N) a décidé de recourir à une introduction en bourse pour vendre une participation de 19,9% de son activité vie et retraite, a déclaré vendredi le PDG Peter Zaffino, promettant des perspectives fringantes pour les soumissionnaires potentiels qui avaient inclus Athene Holding Ltd (ATH. N).

L’unité vie et retraite, qui vend des assurances et des rentes, a déclaré un revenu avant impôts ajusté de 941 millions de dollars au premier trimestre, en hausse de 57% par rapport à il y a un an, a déclaré AIG jeudi. Mais les primes ont chuté de 53% à 600 millions de dollars.

