Ailes, Jimmy McCulloch de Thunderclap Newman

Il était peut-être la quintessence de la philosophie « vivre vite, mourir jeune », mais Jimmy McCulloch était aussi un guitariste prodigieux qui a accumulé plus dans ses 26 ans que beaucoup de gens dans une vie. Jimmy est né à Dumbarton, dans les Lowlands écossais, le 4 juin 1953.

En tant que jeune prodige de Thunderclap Newman, le guitariste de la formation du milieu des années 1970 Ailes, membre des derniers jours Petits visages ou quoi que ce soit d’autre dans sa trop courte carrière, McCulloch était un talent britannique singulier. On oublie souvent de nos jours quelle carrière unique Jimmy a eue dès son plus jeune âge. Il a fait sa marque en tant que guitariste à l’échelle nationale avant même d’avoir 14 ans.

Premier groupe à 11 ans

Il faisait partie de son premier groupe, les Jaygars, avec son frère aîné Jack, alors qu’il n’avait que 11 ans. Ils ont ensuite progressé ensemble jusqu’au groupe One In A Million, qui a sorti deux singles, soutenus L’OMS et a joué au célèbre événement Technicolor Dream de 14 heures à l’Alexandra Palace à Londres – encore deux mois avant le 14e anniversaire de Jim.

En 1969, McCulloch rejoint Thunderclap Newman, dont Andy Newman (surnommé « Thunderclap ») et John “Speedy” Keen étaient des amis de Pete Townshend‘s. L’OMS L’écrivain-guitariste a produit leur single “Something In The Air” superbement évocateur, et l’histoire de la pop a été écrite, alors que le single s’est classé n ° 1 au Royaume-Uni. Pete a joué de la basse sous le pseudonyme enjoué de Bijou Drains, et la chanson reste le seul single en tête des charts de Townshend au Royaume-Uni en tant que producteur ou artiste.

Thunderclap Newman n’a duré que jusqu’en 1971, date à laquelle ils se sont séparés après l’album Hollywood Dream. Mais ils ont donné à McCulloch un tremplin précieux en tant que guitariste et écrivain, et au début des années 1970, il était un joueur de session très demandé pour des gens comme John Mayall. Il a dirigé son propre groupe, puis a rejoint les rockers écossais établis Stone The Crows, parmi de nombreux autres concerts prestigieux.

Mais c’est le mandat de Jimmy dans Wings qui lui a valu la plus grande reconnaissance mondiale. Recruté par Paul Mccartney pour jouer sur le projet Susie and the Red Stripes pour sa femme Linda (qui a produit le single “Seaside Woman”), il devient membre officiel des Wings en 1974. Il apparaît sur le single “Junior’s Farm”, un hit du Top 3 en les États-Unis qui ont fait le Top 20 britannique.

McCulloch était sur l’album qui a suivi, Venus and Mars de 1975, contribuant à la chanson “Medicine Jar”. Il a également fait partie intégrante de la tournée massive Wings Over The World qui a produit le triple album Wings Over America.

Avec plus qu’un soupçon d’autobiographie, il a ensuite écrit et chanté sur « Wino Junko » pour la suite de Vénus et Mars sorti en 1976, At The Speed ​​Of Sound. En 1977, l’agité McCulloch renouait avec l’envie de voyager, laissant Wings pour les Small Faces réformés. Il était alors membre de Wild Horses avec d’anciens Petits visages le batteur Kenney Jones, Ally Bain et Brian Robertson, juste après le départ de ce dernier Mince Lizzy.

Jimmy est décédé d’une crise cardiaque liée à la drogue dans le nord de Londres en septembre 1979, et nous ne pouvons que nous demander ce qu’il aurait pu accomplir d’autre. “Il a toujours été un peu dangereux” Paul Mccartney dit du guitariste au visage frais et à la vie dure. “En fin de compte, il était tout simplement trop dangereux pour son propre bien.”

