AIMEREZ-VOUS VOTRE SERVITUDE ? 10z viral

de Les temps d’éveil :

Aldous Huxley, un écrivain et philosophe anglais, a écrit près de 50 livres, le plus célèbre étant “Brave New World”, un roman de science-fiction dystopique publié en 1932. Le monde dans le roman est un monde futuriste basé sur la science et la technologie. Les émotions et le sens de l’individualité sont éliminés, dès l’enfance, via l’utilisation du conditionnement.1

C’est une œuvre de fiction, mais les concepts sur lesquels elle est basée, y compris le pouvoir de conditionner les humains à accepter un état de vie anormal, ne le sont pas. Dans la vidéo ci-dessus, vous pouvez entendre une interview de 1962 avec Huxley, dans laquelle il parle de l’utilisation de la persuasion et du conditionnement pour acquérir le pouvoir et le contrôle ultimes sur la société.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

« Si vous voulez contrôler une population pendant un certain temps, vous devez avoir un certain consentement », a-t-il déclaré.2 Ses paroles sonnent étrangement vraies en 2021.

Conditionner les humains à aimer la servitude

Frederick Douglas a dit un jour : « Lorsqu’un esclave devient un esclave heureux, il a effectivement renoncé à tout ce qui le rend humain. »3 Comment un humain en arrive-t-il au point d’aimer sa servitude ou de consentir à vivre dans un situation qu’ils ne devraient pas?

Souvent, c’est par des techniques de terrorisme. Alors que le mot implique la violence, certaines des techniques les plus profondes et les plus dangereuses combinent des méthodes de terreur avec des méthodes d’acceptation, a déclaré Huxley. En apportant des éléments de persuasion, il est possible pour une oligarchie contrôlante d’amener les gens à aimer leur servitude.

En 1957, William Sargant a publié « Battle for the Mind », qui explore les techniques utilisées par les évangélistes, les psychiatres et les politiciens pour changer les croyances et les comportements. Les chefs religieux produisent des conversions, a déclaré Huxley, en augmentant le stress psychologique, en parlant de l’enfer, puis en libérant ce stress en offrant une promesse de paradis. Les prisonniers de guerre peuvent subir un lavage de cerveau similaire et être contraints de faire des aveux de culpabilité.

L’étude des chiens de Pavlov est l’une des démonstrations les plus connues du pouvoir du conditionnement. Les chiens salivaient non seulement en réponse à la nourriture, mais en réponse à tout objet ou événement qu’ils avaient appris à associer à la nourriture.4

Les résultats s’appliquent également aux humains, qui peuvent être conditionnés à associer des images abstraites à de la nourriture, comme l’ont montré des chercheurs du département de neuroimagerie Wellcome de l’University College de Londres.5

Lorsqu’on leur a montré des images des images associées aux aliments, leurs temps de réaction ont augmenté et les zones de leur cerveau impliquées dans la motivation et les processus émotionnels ont été activées.

Après la démonstration par Pavlov du conditionnement classique, les observations profondes « s’enfoncent dans la créature », a déclaré Huxley, et les méthodes pavloviennes ont été reconnues comme des outils pouvant être appliqués avec une efficacité extraordinaire, créant de grandes armées de personnes totalement dévouées.

Le pouvoir ultime implique l’acceptation volontaire

Les méthodes non terroristes sont également essentielles pour obtenir le contrôle ultime, car une certaine mesure d’acceptation volontaire est nécessaire. La suggestion et l’hypnose en sont deux exemples. Selon Huxley, environ 20% des personnes sont facilement hypnotisées, tandis que 20% sont très difficiles, voire impossibles, à hypnotiser. Les 60% restants, la majorité, peuvent être progressivement hypnotisés si vous y travaillez suffisamment.6

Des chiffres similaires s’appliquent au pouvoir du placebo, ou de la suggestion, a déclaré Huxley, se référant à une étude sur l’administration de morphine ou d’un placebo après une intervention chirurgicale. Les sujets ressentaient des niveaux de douleur similaires et pouvaient recevoir des injections pour soulager la douleur à la demande. La moitié des injections étaient de la morphine et l’autre moitié de l’eau distillée, le placebo.

Alors que 20 % des sujets ont obtenu autant de soulagement de la douleur du placebo que de la morphine, 20 % n’ont obtenu aucun soulagement du placebo et 60 % ont obtenu un soulagement partiel ou occasionnel du placebo.7 De telles études sont importantes, car il n’est pas Il est difficile de déterminer quel segment de la population est extrêmement vulnérable à la suggestion et lequel se situe dans l’espace intermédiaire.

Comme Huxley l’a souligné, de telles différences permettent à la société organisée d’exister, car si tout le monde était inadmissible, il n’y aurait pas d’ordre dans la société. À l’autre extrémité du spectre, si tout le monde était hautement influençable, la dictature serait inévitable. Avoir la majorité des personnes dans la catégorie « modérément influençable » est un juste milieu, permettant la formation et la préservation de la société organisée.

En même temps, le fait qu’il y ait 20 % de personnes extrêmement vulnérables à la suggestion est d’une importance politique énorme. Quiconque obtient les 20% peut facilement renverser n’importe quel gouvernement ou pays, a déclaré Huxley, en utilisant l’exemple d’Hitler pour montrer ce qui peut être fait en utilisant le pouvoir de suggestion.

Hitler a compris les faiblesses humaines et les a exploitées. Par exemple, sachant que le conditionnement est plus facile lorsque les gens sont fatigués, Hitler a tenu tous ses grands discours la nuit uniquement pour que les gens soient fatigués et donc moins capables de résister à la persuasion.

Quelles sont les limites de l’obéissance humaine ?

En 1962, dans une expérience désormais tristement célèbre, le psychologue de l’Université de Yale, Stanley Milgram, a testé les limites de l’obéissance humaine à l’autorité. L’administrateur de l’étude a demandé aux sujets de l’étude – les « enseignants » – de donner des décharges électriques à un étudiant.

L’« étudiant » était en fait un acteur, mais les sujets de l’étude l’ignoraient et se pliaient aux exigences de le choquer chaque fois qu’il donnait une réponse incorrecte à une question. Alors même que l’étudiant gémissait, suppliait pour que les chocs s’arrêtent et finalement cessa de répondre, les sujets obéirent à la figure d’autorité dans la pièce et produisirent des décharges électriques douloureuses.

Les sujets étaient manifestement mal à l’aise avec la tâche à certains moments, mais ont quand même continué, montrant que les gens peuvent commettre des actes odieux sur ordre des autorités parce qu’ils se sentent moins responsables du comportement à ce titre.8

L’expérience de Milgram a ensuite été critiquée pour son manque d’éthique et, aux États-Unis, les études qui causent une grave détresse aux sujets ont ensuite été interdites. Cependant, des études similaires en Europe ont confirmé les résultats, suggérant que les gens obéiront volontairement et aveuglément aux ordres autoritaires, surtout s’ils se sentent déconnectés de leurs actions.9

Avec l’évolution rapide des normes sociétales et l’émergence d’un environnement de plus en plus autoritaire, les humains cesseront-ils de penser par eux-mêmes et iront-ils pleinement dans un monde où la vie privée n’existe plus et où les citoyens se retournent contre leurs voisins s’ils violent le statu quo ?

Lire la suite @ WakeTimes.com