Aimez-le ou détestez-le, l’action AMC offre d’excellents moments de négociation

Cette année a été vraiment bonne pour Divertissement AMC (NYSE :AMC) Stock. Malgré une baisse de 45 % par rapport à ses sommets, il est toujours en hausse de 1 700 % depuis le début de l’année. Comparez cela à Pomme (NASDAQ :AAPL) qui n’augmente que de 10 %.

Je mentionne ces deux ensemble parce qu’ils sont aux extrémités opposées du spectre de la santé financière.

Les affaires d’Apple n’ont jamais été aussi bonnes et les rapports sur les bénéfices sont extrêmement solides. Les revenus et les résultats font l’envie du monde. D’un autre côté, les affaires d’AMC sont en ruine et le stock n’a jamais été aussi fort.

Vous entendez souvent l’expression qu’un stock est cassé mais que l’entreprise ne l’est pas. AMC est l’exact opposé de cela. L’entreprise est cassée et le stock est une superstar.

Je ne sélectionne pas le travail que la direction a fait. La pandémie a perturbé toutes les entreprises qui fonctionnent avec des foules.

En ce moment, ils sont à la porte de départ du processus de reconstruction.

L’action AMC défie la logique

Les choses n’allaient pas bien déjà avant la pandémie. Les actions d’AMC avaient chuté de 80% avant même que le nouveau coronavirus ne frappe les États-Unis. Il s’est ensuite écrasé avec le reste de Wall Street et a finalement atteint un creux en janvier de cette année.

Et c’est à ce moment-là que la folie a commencé alors qu’elle remontait à plus de 4 200 %. Je me fiche de ce que quelqu’un dit, c’était complètement faux. Il est clair qu’il y a quelque chose de plus que d’investir avec ce stock.

Il a captivé l’imagination de la nouvelle génération d’investisseurs sur les réseaux sociaux. Il n’y a pas de discussion avec leur logique, ils savent ce qu’ils savent et c’est définitif. Une fois que le reste d’entre nous peut surmonter ce fait, l’action AMC est un bon véhicule de négociation. C’est là que ma conversation va aller aujourd’hui.

Je ne déteste pas l’action, je déteste juste l’idée d’y investir. Je me fais un devoir de garder les sentiments à l’écart des décisions d’investissement et de trading.

Nous en saurons bientôt plus sur le processus de réouverture lorsqu’ils présenteront les résultats. Mis à part les fondamentaux, la fourchette en jeu se situe entre 31 $ et 46 $ par action. AMC se trouve actuellement au milieu de cela.

De plus, il s’agissait d’un niveau en discorde à plusieurs reprises comme le 8 juillet et début juin. Si les ours parviennent à franchir 31 $, ils peuvent dépasser 12 $ de moins. Inversement, si les taureaux sont capables de surmonter la résistance grâce à 47 $ par action, ils peuvent rallier 13 $ de plus. Pendant ce temps, c’est une impasse entre les bénéfices.

Les revenus joueront bientôt un rôle important

La réaction aux gains est un jeu de devinettes. La plupart des traders sont réticents à accepter ce fait et essaient toujours de pronostiquer l’action à l’ouverture. Ils ont tort de faire cela, car un résultat binaire est un tirage au sort.

Exemple concret : Apple a signalé un tableau de bord à succès et l’action a chuté. Il n’y a pas de rime ou de raison parce que le sentiment est en charge. Les réactions négatives aux bénéfices proviennent du fait d’avoir de mauvaises attentes, pas nécessairement de mauvais résultats.

Les gens ont tendance à être trop confiants dans leur capacité à deviner. Je préfère suivre les indices dans les graphiques. Surtout lorsqu’il s’agit de ce stock AMC car il est erratique. Une chose que je ne ferais pas, c’est de le raccourcir. Le risque de super pointes est trop grand.

Je suis convaincu que j’ai peut-être bouleversé quelques lecteurs aujourd’hui. Il est impossible d’écrire sur le stock d’AMC et d’éviter cela. Mon intention était d’offrir des informations sur les niveaux importants pour les commerçants.

La thèse d’investissement dans AMC est personnelle et illogique, elle ne vaut donc pas la peine d’être débattue. Les deux côtés de la barrière savent ce qu’ils savent et ne veulent pas savoir le contraire. Il est vain d’essayer de convaincre les ennemis de l’aimer et les amoureux de le détester.

Je suis également convaincu qu’une fois le battage terminé, la direction devra respecter certaines mesures financières. Il ne peut pas continuer à commercer sur le sentiment pour toujours.

L’entreprise avait déjà des niveaux d’endettement élevés en 2019. Cela a plus que doublé maintenant. Il sera essentiel de commencer à générer leur propre trésorerie pour fonctionner. La direction a même eu recours à la vente d’actions pour financer son exploitation. La société a récemment tenté en vain de décourager les investisseurs de courir après les actions AMC.

Ne combattez pas la bande est un mème à Wall Street. Ils devraient en ajouter un autre pour dire de ne pas combattre le singe.

A la date de publication, Nicolas Chahine n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.