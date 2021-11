Aimez-vous Animal Crossing: New Horizons Version 2.0?

Image : La vie de Nintendo

La grande version de cette semaine sur Switch, ou mise à jour pour être plus précis, était la version 2.0 de Animal Crossing: Nouveaux Horizons. De nombreux ajouts de la mise à jour gratuite sont demandés depuis un certain temps, comme le café Brewster, les gyroïdes, les excursions en bateau Kapp’n, des tonnes d’articles et bien plus encore.

Il y a aussi le DLC Happy Home Paradise, qui est un charmant module complémentaire payant dans lequel vous pouvez développer vos compétences de conception. Vous pouvez soit l’acheter directement, soit choisir de vous inscrire au pack d’extension en ligne Nintendo Switch et d’y accéder de cette façon, deux bonnes options si vous souhaitez une extension charnue du jeu.

Nous nous sommes beaucoup amusés à explorer les détails de ces mises à jour, et c’est formidable de voir combien de petites touches il y a quand il s’agit de friandises supplémentaires comme la cuisine et la décoration. Les médias sociaux regorgent également de personnes qui s’amusent aussi, avec de nombreux joueurs montrant des niveaux vertigineux d’engagement à tout collecter et à créer des conceptions de pièces incroyablement attrayantes, entre autres.

Mais, nous sommes intéressés par ce que vous pensez de la mise à jour et du DLC. L’objectif de Nintendo avec cette (et seule) mise à jour « majeure » est d’étendre le jeu pour les nouveaux venus et d’attirer les joueurs à long terme, pensez-vous que c’est réussi ? Avez-vous le DLC, ou prévoyez-vous de l’obtenir? Tant de questions…

Partagez vos réflexions dans les sondages et les commentaires ci-dessous, comme toujours.