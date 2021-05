Aimez-vous ce que vous avez vu dans Android 12 jusqu’à présent?

L’aperçu final pour les développeurs Android 12 est à l’état sauvage, ce qui signifie que ce n’est qu’une question de temps avant que la mise à jour n’atteigne la version bêta et ne commence à arriver sur certains des meilleurs téléphones Android. Ce sera probablement vers Google I / O 2021, où il y aura des informations plus solides sur les fonctionnalités susceptibles de faire la version finale. Jusque-là, l’aperçu du développeur a été choisi séparément sur des téléphones comme le Google Pixel 5, et nous avons réussi à jeter un coup d’œil aux fonctionnalités de surface ainsi qu’à celles qui ne sont pas encore prêtes pour les heures de grande écoute.

Android 12 jusqu’à présent

Au cours des deux derniers mois, Google a publié trois aperçus des développeurs et quelques mises à jour plus petites entre les deux. Chaque aperçu du développeur était axé sur l’ajout ou la construction de fonctionnalités que nous pouvons voir ou non dans la version finale. Il y a eu beaucoup à découvrir, mais heureusement, nous avons quelques vidéos pratiques pour mettre en évidence certaines des nouvelles fonctionnalités fournies avec chaque aperçu.

Les fonctionnalités d’Android 12 que nous aimons

Chez Android Central, nous avons déjà mis en évidence certaines des fonctionnalités que nous aimons d’Android 12. Certaines d’entre elles ne sont peut-être pas aussi intéressantes que les thèmes à l’échelle du système qui ont été suggérés tout au long de l’aperçu, mais font beaucoup pour améliorer la convivialité d’Android en général. . Cela comprend des améliorations sur le mode à une main, de meilleures notifications et une intégration plus approfondie de la caméra avec les applications.

