Aimi, une plateforme de musique électronique alimentée par l’IA, termine la série B de 20 millions de dollars

La plate-forme musicale basée sur l’IA, Aimi, a annoncé l’achèvement d’un cycle de financement de série B de 20 millions de dollars dirigé par Great Mountain Partners, partie prenante de Concord.

La startup de deux ans – qui utilise l’IA et des rythmes conçus par des artistes pour créer de la musique en fonction des préférences des utilisateurs – a dévoilé l’augmentation de plusieurs millions de dollars ce matin. Great Mountain Partners a dirigé la série B de 20 millions de dollars, comme mentionné, avec le soutien supplémentaire du Founders Fund, basé à San Francisco, qui a également soutenu Spotify, SpaceX et Airbnb.

Aimi, dont le siège est à Austin, qui est devenu disponible au téléchargement via l’App Store fin mai 2020, a l’intention d’utiliser ce nouvel afflux de capitaux pour déployer un système d’exploitation mis à jour, des outils de bureau améliorés pour les artistes et les producteurs, une nouvelle application mobile et d’autres « offres » encore, selon le communiqué.

De plus, Aimi a noté dans le message d’annonce qu’il avait fait ses débuts « d’expériences » de personnes telles que Max Cooper, DJ Boring, Roska et Shanti Celeste « au cours des dernières semaines ». Et sur ce front, Aimi+, le « service premium » de la startup, est officiellement sur le point de « passer à un modèle payant, utilisant la technologie blockchain et des contrats intelligents pour administrer les redevances et les revenus à tous les artistes utilisant la plate-forme », ont déclaré les dirigeants.

S’adressant à la série B de son entreprise dans un communiqué, le président-directeur général d’Aimi, Edward Balassanian, qui a également fondé Passion Flower alimenté par Aimi, a déclaré en partie : « Lorsque nous avons fondé Aimi, nous avons vu une opportunité d’élever l’art de la musique avec la science de la technologie. Maintenant, après avoir signé des centaines d’artistes et publié des expériences musicales de classe mondiale qui emmènent les auditeurs dans un voyage conçu par certains des meilleurs créateurs du monde, nous sommes prêts pour le prochain chapitre.

Surtout compte tenu des faibles taux de redevance par flux des services de streaming et des médiathèques en constante augmentation, il vaudra la peine de suivre les résultats obtenus par Aimi en termes d’attraction des créateurs. De même, les nombreuses chansons, podcasts et autres options de divertissement audio qui atteignent les principales plateformes de streaming pourraient inciter les utilisateurs à rechercher des expériences d’écoute plus personnalisées à long terme.

Cela dit, les géants du streaming musical, dont Spotify, investissent également dans l’intelligence artificielle, au grand désarroi de certains militants et fans. Plus récemment, le PDG de la société basée à Stockholm, Daniel Ek, a investi environ 115 millions de dollars dans la société de défense basée sur l’IA Helsing.

En ce qui concerne le rôle croissant de l’IA dans l’industrie musicale au sens large, la société de séparation musicale par intelligence artificielle Audioshake a levé 2 millions de dollars le mois dernier, tandis que le label de disques axé sur l’IA Snafu Records en septembre a levé 6 millions de dollars auprès de bailleurs de fonds, dont Agnetha Fältskog d’ABBA.