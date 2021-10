Aina Florenz guide les Palaos vers la première Supercoupe

31/10/2021 à 22:21 CET

Le Generali HC Palau de Plegamans a remporté ce dimanche la première Supercoupe de roller hockey féminin en battant l’hôte, Cerdanyola CH Fenie Energía, avec cinq buts par 0-6 en finale. Aina florence, considéré comme le meilleur joueur du monde.

Dans le match décisif, il n’y avait pas de couleur. Aina florence, 19 ans, a mené les Palaos d’une main de fer contre un Cerdanyola qui n’a jamais eu d’options et n’a été que sur le point de marquer avec un tir dans la barre transversale de l’Argentine Adriana gutierrez et un penalty manqué par Gemma Solé avec 0-1 au tableau de bord.

Aina florence Il a ouvert le score à la 8e minute et à la 25e, quelques secondes avant la pause, il a porté le score à 0-2. En seconde période, le joueur de Mataró a marqué trois autres buts (26, 34 et 43) et en a laissé un pour Gisela Vicente (35) pour établir la finale 0-6 qui donne aux Palaos la première Supercoupe féminine de l’histoire.

Cerdanyola et Palau ont atteint la finale après avoir respectivement gagné contre Martinelia Club Patí Manlleu (1-2) et Telecable Gijón (5-2).