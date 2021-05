Ainhoa ​​​​Arteta sera avec Plácido Domingo au gala de charité, après avoir passé le coronavirus

MADRID, le 28 mai. (EUROPA PRESSE) –

La soprano Ainhoa ​​Arteta, à côté du danseur Lucero tena, sont les deux nouveaux ajouts d’artistes qui participeront avec Placido Domingo au concert de le 9 juin prochain à l’Auditorium National, dans lequel il reviendra en Espagne un an et demi après sa dernière prestation.

Le concert, à 19h30, c’est un gala de charité, organisé par la Fondation Excellence en faveur de ‘Red Cross Responds’. Il s’agit de récolter des fonds pour un projet créé pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables touchées par la pandémie. En plus de Domingo, María José Siri, Jorge de León, Virginia Tola, Nicholas Brownlee, Marina Monzó et Pablo Sainz Villegas, entre autres, participeront.

De cette manière, Arteta sera également sur scène après avoir passé le coronavirus et avoir montré les conséquences de la maladie sur les réseaux sociaux. En avril dernier, elle publiait une vidéo dans laquelle elle était vue en fauteuil roulant et expliquait qu’il s’agissait d’un œdème au genou, mais “rien de grave”.

“Il y a quelques jours à Madrid, j’ai rencontré Ainhoa ​​​​au cours d’une fonction religieuse à la mémoire d’un ami cher en commun, notre compositeur Antón García Abril, et quand il lui a parlé de ce projet, elle s’est jointe immédiatement et avec beaucoup d’enthousiasme”, a expliqué Plácido Domingo dans un communiqué.

Pour sa part, La soprano basque a déclaré que “c’est un grand plaisir” de pouvoir participer à cette activité caritative “si souhaitée par Plácido Domingo. “C’est toujours un sentiment merveilleux de pouvoir consacrer une soirée spéciale dont le but est basé sur la générosité, surtout après les mois difficiles que nous avons traversés en raison de la pandémie. J’espère que ce sera une soirée merveilleuse, chanter avec Plácido a toujours été un grand plaisir et un honneur et j’y serai très heureux”, a souligné Arteta.

En plus de ce gala, Domingo a un concert prévu le 18 août prochain au Starlite Festival de Marbella, une “grande fête musicale en son honneur”, selon l’organisation, où parmi les artistes invités la représentation d’Ainhoa ​​​​Arteta est également programmée.

La dernière représentation de Plácido Domingo en Espagne a eu lieu en décembre 2019 au Palau de Les Arts de Valence. Ensuite, le ténor a participé à l’opéra ‘Nabucco’, où il a joué le roi qui donne son nom à cette œuvre majestueuse de Giuseppe Verdi. A cette occasion, les spectateurs ont applaudi l’artiste espagnol, qui a été renvoyé avec le public debout et avec des fleurs.