Ainsi est né ‘Segundo Romance’, l’album de Luis Miguel qui a commencé avec des différences avec Manzanero

L’album est le projet qui a suivi son album Aries (1993). En fait, Micky Il l’a annoncé lors de la présentation de cet album et trois grands musiciens y ont participé: le maestro Armando Manzanero, le compositeur espagnol Juan Carlos Calderon Oui Kiko Cibrián.

Selon la fiction, Kiko Cibrián et Armando Manzanero n’étaient pas d’accord avant d’enregistrer l’album. (Capture d’écran.)

Selon la fiction, aucun d’eux n’était d’accord. Alors que pommier Il a refusé de transformer des chansons d’un autre genre en boléro, Cibrian Il a proposé des classiques de réversion, il a assuré que toutes les chansons pouvaient “sonner comme Luis Miguel” et il a proposé de donner aux boléros un son plus actuel.

Selon la série, Micky Je n’étais pas en état d’émotion pour enregistrer un nouvel album, donc je ne lui ai pas donné l’importance qu’il fallait, puis il est arrivé un moment où pommier il en a eu assez et a abandonné le projet. Alors, Micky Ecouter Cibrian jouez du piano “The day you love me”, une chanson originale de 1934 composée par Carlos Gardel et il se rend compte qu’il a raison, n’importe quel sujet peut être modernisé.

Luis Miguel a enregistré l’album à Los Angeles. (Avec l’aimable autorisation de Netflix.)

Après avoir recherché pommier , présentez-lui des excuses et faites-lui revenir le projet, Second Romance est enregistré.

Le livre Oro de Rey raconte: «Le disque a été reproduit dans la Villa Mykonos à Acapulco (propriété de Micky), dans une salle spécialement équipée pour cela. Là, ils ont partagé de longues journées et soirées, avec le piano et le charme du lieu. Le professeur Manzanero et Micky ont commencé à se souvenir et à répéter des chansons pendant un mois et demi jusqu’à ce qu’ils trouvent le répertoire final. Kiko Cibrián et Juan Carlos Calderón ont également participé à la production de l’album, auquel Bebu Silvetti a de nouveau participé ».