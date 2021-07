Ainsi étaient les deux combats précédents entre McGregor et Poirier

Les arts martiaux mixtes sont paralysés ce samedi. L’événement principal de l’UFC 264 affrontera la star la plus médiatique de l’entreprise, Conor McGregor, avec un vétéran de la compagnie qui fait toujours le show et vient de l’assommer en janvier, Dustin Poirier. Le combat a suscité beaucoup d’enthousiasme, comme cela s’est produit en 2014 et il y a six mois.

Poirier a fait ses débuts à seulement 20 ans. Et après neuf combats (huit victoires toutes avant la limite et une seule défaite) il fait ses débuts à l’UFC. Dans le plus grand promoteur du monde, il a ajouté 5 victoires et 2 défaites depuis le début. Il y avait de la qualité, mais il fallait de la continuité. Entre août 2013 et avril 2014, le Louisiane avait ajouté trois victoires importantes. De l’autre côté, McGregor a également fait ses débuts à l’âge de 20 ans.. Dans son cas, il lui a fallu 15 combats (avec deux défaites) pour atteindre l’UFC. Après trois combats dans la division, il s’était émerveillé. Trois victoires dont deux au premier tour. Ainsi, deux prospects se sont rencontrés le 27 septembre 2014. Poirier avait 25 ans et McGregor 26. Le gagnant grandirait beaucoup.

Le rôle de favori était pour Poirier, mais McGregor a rapidement montré sa qualité. Avec les coups de pied tournants qui ont marqué ses débuts à l’UFC, il a tenu à distance l’Américain, qui n’a réussi à enchaîner qu’une main claire. L’Irlandais s’est battu calmement, a sorti son ouvrage et lorsqu’il s’est approché de la courte distance, il a lancé un crochet. Poirier l’a esquivé, mais ‘The Notorious’ avait la capacité de donner un coup de coude à l’oreille de son adversaire. Celui de Louisiane a été touché et celui de Dublin n’a pas pardonné. Il a célébré avec rage. Il a continué à se raffermir et à lever les yeux. Ce triomphe l’a mis aux portes du titre. Il a remporté son match suivant, puis est allé chercher le titre contre Mendez.

McGregor subit la pression de la trilogie après avoir été éliminé

Dustin Poirier frappe Conor McGregor lors de l’UFC 257. Zuffa LLC

Maintenant, la situation est bien différente. McGregor voulait utiliser Poirier comme tremplin en janvier. Ce serait soit pour le titre, soit pour affronter Manny Pacquiao dans un match de boxe, comme son environnement l’a reconnu. Cela s’est mal passé. Si l’Irlandais n’a pas donné un mauvais pressentiment d’emblée, Poirier a toujours semblé mieux placé. Il était à distance, à l’aise et bien que l’ancien champion ait inversé un takedown, les deux seuls contres qu’il a lancés avec intention, il a connecté. Plus tard, le ‘Diamond’ a commencé à prendre du rythme, a endommagé la jambe de Conor et l’a enfermé. C’était la fin de l’Irlandais. Une main vint à lui qui le toucha et au lieu d’essayer de se redresser il se dirigea vers le carrefour. Sdeuxième erreur et premier KO contre lui.

La victoire a laissé à Poirier une réelle chance de remporter le titre, mais l’abandon de Khabib lui a fait mal. Il a dû attendre qu’Oliveira et Chandler entrent en collision (le Brésilien a gagné), puis continuer d’attendre. Par conséquent, l’entreprise ne voulait pas perdre de temps. La trilogie s’est beaucoup plus vendue et c’est pourquoi il l’a programmée pour ce samedi. Ils savent tous les deux très bien quel sera le chemin. Celui qui gagnera ira pour le titre, un peu plus douteux dans le cas de McGregor. Et ‘The Notorious’ sait quelle autre défaite (ce serait trois lors de ses quatre derniers combats) pourrait le mettre au bord de la retraite. La pression est sur Conor.