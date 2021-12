Ainsi était le Brasileirao 2021

10/12/2021 à 04:41 CET

Le Brasileirao 2021 a baissé le rideau avec At. Mineiro comme le grand protagoniste. L’équipe traditionnelle de Belo Horizonte, qui a dominé la compétition de haut en bas, a brisé une sécheresse de 50 ans et a gagné, bien mérité. son deuxième titre de champion.

Le titre de l’équipe de Cuca est incontestable. Et son grand mérite est d’avoir surpassé les deux autres superpuissances actuelles : Flamengo, qui a terminé deuxième et sans avoir remporté de grand titre, et Palmeiras, qui a renoncé à se battre pour la ligue et a remporté sa deuxième Copa Libertadores consécutive.

Les surprises de la saison ont été la Fortaleza, une modeste qui s’est faufilée dans les Libertadores pour la première fois de son histoire ; Red Bull Bragantino, qui a atteint la finale de la Copa Sudamericana et côtoyé les meilleurs ; et América, de Belo Horizonte, qui l’année de son retour en Serie A s’est qualifié pour les Libertadores.

La note négative est la Guilde, qui avait une équipe pour être là et se battre pour les coupes et a fini par perdre la catégorie après une année pleine d’absurdités au cours de laquelle il a eu quatre entraîneurs.

QUALIFIÉ POUR LA PHASE DE GROUPES DE LA COUPE LIBERTADORES

1º Atlético Mineiro2º Flamengo3º Palmeiras4º Fortaleza5º Corinthians6º Red Bull Bragantino14º Ath. Parananais (champion de la Coupe d’Amérique du Sud)

CLASSÉ POUR LES PHASES PRÉCÉDENTES DE LA COUPE LIBERTADORES

7e Fluminense 8e Amérique Mineiro

QUALIFIÉ POUR LA COUPE D’AMÉRIQUE DU SUD

9º Atlético Goianiense10º Santos11º Ceará12º International13º São Paulo15º Cuiabá

DESCENDANCE DE LA SERIE B

17º Gremio18º Bahia19º Sport Recife20º Chapecoense

ASCENDANT DE LA SÉRIE B

1º Botafogo2º Goiás3º Coritiba4º Avaí

La saison au Brésil n’est pas encore terminée. Dimanche, la première étape de la finale de la Copa do Brasil entre At. Mineiro et Ath. Paranaense. Le retour est prévu, à Curitiba, le mercredi suivant.