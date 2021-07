Ainsi furent les votes avec lesquels Brisbane devint le siège des Jeux Olympiques.

21/07/2021 à 12:04 CEST

Blanchiment d’Arnau

le Comité International Olympique (IOC) a désigné la ville australienne de Brisbane comme votre favori pour héberger Jeux olympiques de l’été 2032. L’organisme de Thomas Bach Il semble avoir changé sa façon de désigner le site olympique après que le rejet populaire des candidatures olympiques ait provoqué des retraits et que deux villes seulement aient assisté aux Jeux d’hiver de 2022 (Pékin) et 2026 (Milan-Cortina d’Ampezzo). C’est pourquoi c’est la première fois que les Jeux sont décernés sans concours ouvert entre différents candidats.

Le CIO a oublié le processus habituel des pré-candidats, des candidatures, des visites dans les villes, des évaluations et un congrès de plusieurs jours où même les présidents des pays candidats tentaient de convaincre les membres du CIO. Par cette transe, Madrid a connu des échecs répétés pour accueillir les Jeux de 2012, 2016 et 2020. Face au déplacement des villes, Bach a directement signalé et désigné deux villes à la fois : Paris 2024 Oui Los Angeles 2028. L’élection de 2032 semble se dérouler dans le même sens, malgré le fait que Doha, Jakarta (Indonésie), Chengdu et Chongqing (Chine) et Rhénanie du Nord-Westphalie (Allemagne) avaient manifesté leur intérêt.

Le président du CIO, Thomas Bach, n’a pas voté, car les présidents ne votent traditionnellement que pour rompre l’égalité et la proposition a été approuvée par 72 voix pour, 3 abstentions Oui 5 contre. Les membres du CIO en Australie, John Coates et James Tomkins, n’ont pas été autorisés à voter. La session, qui s’est déroulée sous des protocoles de sécurité sanitaire stricts en raison du coronavirus, a accepté la proposition de la commission exécutive du CIO, faite le 11 juin, que Brisbane devrait accueillir les Jeux en 2032.

Brisbane 2032 a été la première « ville préférée », dans le cadre de la nouvelle procédure du CIO pour la tenue des élections des sites, et succédera à Paris 2024 et Los Angeles 2028, les prochains sites de l’événement olympique : “Brisbane 2032 est la première « future ville hôte » à être choisie selon une nouvelle procédure flexible choisir les hôtes olympiques. Cette réforme permet au CIO de travailler avec les villes, les régions et les pays pour promouvoir les projets olympiques en utilisant un grand pourcentage de sites existants et temporaires, ce qui est conforme aux plans de développement à long terme et qui ont une vision large du sport et les communautés locales », a déclaré le président du CIO, Thomas Bach.

La ville australienne a pris la priorité dans la course olympique par rapport aux autres villes après que Thomas Bach a annoncé un effort conjoint pour organiser l’événement olympique en Australie trois décennies après Sydney. En fait, Brisbane sera la troisième ville australienne à accueillir les Jeux, après Melbourne en 1956 Oui Sydney en 2000. Selon son projet, ses compétitions sportives seraient divisées en trois centres de compétition : Brisbane lui-même (21 sites), Gold Coast (65 km, avec six sites) et Sunshine Coast (85 km, avec trois).