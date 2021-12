Ainsi, le FBI peut accéder à vos conversations WhatsApp

WhatsApp : pour que le FBI puisse accéder à vos conversations

Aujourd’hui, nous allons vous montrer comment le FBI Vous pouvez accéder à vos conversations WhatsApp en temps réel, car cela peut malheureusement arriver et vous devez être prudent.

Un document diffusé massivement a révélé que le FBI pourrait avoir accès au Informations personnelles des utilisateurs de WhatsApp et d’autres applications de messagerie.

C’est ainsi qu’il a été confirmé que le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis peut accéder à vos conversations WhatsApp.

Un document massivement publié lundi a révélé que l’agence américaine peut accéder à des données personnelles à partir d’applications de messagerie comme iMessage d’Apple et WhatsApp de Meta par le biais d’une ordonnance du tribunal ou d’une citation à comparaître.

Cela peut vous intéresser : WhatsApp et ce que vous devez faire pour récupérer votre compte

Et c’est qu’avec une convocation, WhatsApp ne fournit que des informations de base sur l’utilisateur, cependant, avec une ordonnance du tribunal, il peut fournir des contacts, des messages, des images, des copies de sauvegarde et même accéder aux conversations en temps réel de l’utilisateur en question.

Le document, daté du 7 janvier 2021 et préparé conjointement par les divisions Science et technologie et Technologie opérationnelle du FBI, répertorie les différents moyens dont dispose l’agence pour extraire des données confidentielles des utilisateurs de neuf applications.

Les applications incluent iMessage, Line, Signal, Telegram, Threema, Viber, WeChat, WhatsApp et Wickr.

Selon un reportage du magazine Rolling Stone à ce sujet, la célèbre application de logo vert peut fournir des informations en temps quasi réel sur un utilisateur et ses activités grâce aux métadonnées qu’elle génère.

La publication prévient que pour les journalistes, les militants et les critiques du gouvernement, l’utilisation de ces applications peut faire la différence entre faire leur travail en toute sécurité ou faire face à un danger imminent.

Selon le document « Legal Access » du FBI, WhatsApp fournira plus d’informations en temps quasi réel sur un utilisateur et ses activités que presque tout autre outil de messagerie sécurisé majeur », a déclaré Rolling Stone.

D’un autre côté, Facebook, maintenant Meta, continue d’ajouter une autre fonction à sa principale application de messagerie.

WhatsApp a lancé une nouvelle version bêta qui inclut un bouton de dépublier pour les statuts pouvant être publiés via l’application.

Et c’est que, comme vous pouvez le voir, Facebook continue peu à peu d’améliorer la fonction Statut de l’application WhatsApp pour « concurrencer », en quelque sorte, avec son propre Instagram.

Aujourd’hui, l’entreprise teste la possibilité d’ajouter un bouton pour annuler l’envoi des relevés.

Cette fonctionnalité, comme on nous le dit dans WABetaInfo, apparaît dans la version, pour l’instant en beta, 2.21.240.17 de l’application.