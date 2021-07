Ainsi, nous pouvons avoir des recherches Web plus sûres et plus privées | La technologie

Il est vrai que Google n’envoie pas les données de nos recherches directement aux entreprises qui souhaitent proposer, mais il base ses résultats sur notre comportement et sur les lieux que nous recherchons et visitons.

Étant donné que la société Mountain View a été limitée ces derniers temps, la La collecte d’informations à propos de nous et même maintenant, ils nous offrent un service pour effacer l’historique de recherche, mais même ainsi, la confidentialité n’est pas à la hauteur des solutions que nous allons voir maintenant.

Moteurs de recherche:

Courageux

Brave, en plus d’être un navigateur avec un degré élevé d’intimité Dans tout ce qu’il fait, il a également lancé un moteur de recherche qui se concentre exactement sur la sécurité de tous ceux qui l’utilisent.

Le moteur de recherche Brave est une excellente option si ce que nous recherchons est d’effectuer des recherches et que les résultats restent pour nous. Dans ce cas le la vie privée est vraiment bonne, car il ne conserve pas les enregistrements des requêtes.

Cela peut provoquer les recherches sont moins intuitives, c’est-à-dire que dans Google, nous recherchons plusieurs fois quelque chose et il semble que le système sache déjà automatiquement ce que c’est, nous montrant exactement ce que nous voulons. Cela est dû à la quantité de données qu’ils ont sur nous.

Dans Brave c’est beaucoup plus limité et sûrement il va falloir chercher un peu plus pour trouver le résultat exact, mais c’est un petit prix à payer pour le fait que nos recherches ne sont que les nôtres.

Bien que nous voyions parfois des publicités sur Brave, ces publicités ne signifient pas qu’elles connaissent un quelconque type d’informations à notre sujet, mais qu’elles sont placées au hasard et peuvent correspondre ou non à nos goûts.

Moteur de recherche Brave accessible depuis n’importe quel navigateur, c’est-à-dire que même s’ils en ont un sur le marché, il n’y a pas de limitation.

Le système est très facile à manipuler et vous n’aurez aucun problème, car il se déplace et Il est distribué de la même manière que nous avons le reste des moteurs qui est disponible pour nous en ce moment.

Est seulement en anglais, mais vous pourrez bientôt choisir d’autres langues. De plus, nous aurons les options pour le voir Tout, regarder images, informations ou alors Vidéos de ce que nous recherchons, en plus de trouver par dates ou pays, en plus de pouvoir modérer les résultats.

CanardCanardAller

Nous sommes confrontés à un moteur de recherche ayant la même capacité que le précédent, c’est-à-dire qu’il ne collecte aucun type d’informations sur nos recherches. En tout cas, ce cas est différent, car il prend plus de temps et on se sent plus préparé, avec plus d’options et plus de fonctionnalités.

DuckDuckGo ne dispose d’aucun type de données de notre part, de plus, chaque fois que nous entrons, nous sommes un nouvel utilisateur, il n’est donc pas en mesure de nous identifier.

La la publicité que l’on peut voir dans ce moteur de recherche est totalement impersonnelle. Cela signifie que cela n’a rien à voir avec nous, ce sont simplement des annonces placées au hasard, nous pouvons donc les aimer ou non.

C’est un navigateur auquel beaucoup de gens font confiance, ce n’est pas en vain qu’il atteint des montants de plus de 85 millions de recherches quotidiennes, pour un endroit où nous ne trouverons jamais notre propre historique de recherche, car il n’existe pas.

La distribution et le mode de fonctionnement sont ceux de tous les services de ce type, bien qu’il ait plus d’options que Brave, car nous pouvons voir photos, vidéos, actualités, cartes ou shopping.

En plus de cela, nous aurons à notre disposition quelques filtres avec lequel rechercher avec de meilleurs résultats, tels que l’emplacement ou la date à laquelle cette page spécifique a été créée.

A tout cela nous ajoutons deux bonnes nouvelles, la première est que c’est en espagnol et la seconde est qu’il a différents thèmes afin que nous puissions changer son apparence, afin que nous ne nous lassions jamais de son design.

Page de démarrage

Une autre option que nous devons prendre soin de notre vie privée est Startpage, un moteur qui a déjà la bonne nouvelle qu’il est en espagnol.

C’est très similaire dans tout ce que nous allons voir sur Google, bien que dans ce cas, cela ne va pas rester avec n’importe quelle information, ni la nôtre, ni aucune de nos recherches.

Ce moteur achemine le trafic via un proxy afin que notre identité n’est jamais visible Pour aucune personne. Les recherches sont également totalement hors de portée de tout type de partie intéressée, c’est donc une autre excellente option.

son le fonctionnement est très simple, depuis le moment où nous effectuons une recherche, nous voyons sa grande similitude avec Google, pouvant voir le Web, les images, les vidéos et les actualités. Les filtres à notre disposition sont Toute date, Toutes régions et un pour les enfants.

Qwant

C’est l’un des moteurs de recherche, qui respectent notre vie privée, plus achevé qu’il y a en ce moment, puisqu’il propose des services web, des actualités, des images, des vidéos, des cartes ou de la musique. De plus, nous pouvons vous demander de rechercher dans le pays qui nous intéresse et la date que nous souhaitons.

Comme dans tous les cas que nous vous avons montrés, il n’enregistre aucun type d’historique de recherche. Ce n’est peut-être pas le plus complet en termes de confidentialité, car il a des fonctions qui ne peuvent pas respecter ce principe à cent pour cent, mais il le fait il est très complet lors de la recherche.

Nous pouvons l’appeler le navigateur intermédiaire entre les fonctionnalités offertes par un type normal et la confidentialité offerte par certains de ceux que nous avons vus dans cette liste.

Qwant est destiné aux personnes qui ne craignent pas de sacrifier une certaine intimité en échange de nombre accru d’options, de fonctionnalités et d’avantages.

MetaGer

MetaGer aussi utiliser un proxy pour masquer l’emplacement de l’endroit où nous sommes, en plus de la confidentialité en général. Son design n’est peut-être pas le plus spectaculaire de tous, mais la vérité est qu’il est assez efficace.

Quelque chose qui nous semble positif, c’est qu’en dessous de chaque résultat, nous avons un bouton qui dit OUVERT ANONYME Avec lequel nous pourrons accéder à n’importe quel site de la manière la plus anonyme possible et sans laisser aucune trace que nous avons été connectés à ce site.

Comme nous vous l’avons dit avant votre le design n’est pas spectaculaire et ça affecte ça ce n’est pas qu’il a trop d’options pour travailler, quelque chose dans lequel il tombe en dessous de beaucoup de ceux que nous avons présentés jusqu’à présent.

Bien sûr, il obtient de bons résultats, car il utilise Bing et Scopia chercher, donc dans ce sens nous n’aurons aucune incidence.