Ainsi, nous pouvons masquer les likes de nos publications Instagram | La technologie

Nous avons une nouvelle faculté sur Instagram que beaucoup trouveront très intéressante et que pour d’autres c’est une option qu’ils n’utiliseront jamais. Il s’agit de cacher les goûts d’Instagram, quelque chose que nous pouvons faire pour que personne ne voie combien nous en avons dans chacune de nos publications. Si vous êtes intéressé, nous vous dirons comment vous pouvez le faire.

En ces temps où il y a un souci général d’obtenir des likes dans nos publications, que l’un des réseaux sociaux les plus importants comme Instagram, cachons le nombre d’interactions que nous avons, c’est une nouvelle importante.

Ce fait est quelque chose que nous pouvons appeler un comme beaucoup aimeront, mais quoi d’autres ne voudront pas utiliser.

Cela peut signifier la tranquillité d’esprit d’arrêter de ressentir de la pression pour toutes ces statistiques ou simplement être une mesure à oublier si nous dépendons de ce nombre, que ce soit financièrement ou même psychologiquement.

Ne pas voir plus j’aime :

Tranquillité d’esprit ou fin d’influence ?

Selon le type d’utilisateur que nous sommes, nous aimerons plus ou moins cette nouvelle option Instagram.

Autrement dit, si nous utilisons le réseau social appartenant à Facebook pour mettre des photos que nous aimons, simplement pour le plaisir et sans trop réfléchir à ce que sont les likes, les commentaires ou les interactions, pour nous c’est nouveau fonctionnalité passera inaperçue.

Dans le cas où les likes seraient un fardeau pour nous pour une raison quelconque, la possibilité qu’ils nous offrent désormais de les cacher sera une nouvelle que nous accueillerons avec plaisir.

Cependant, si notre Instagram vise à obtenir le plus grand nombre de likes et de followers pour essayer de devenir des influenceurs, la nouvelle option du réseau social ce ne sera pas pour nous, car cela n’a pas de sens de cacher les goûts.

Les personnes qui ont déjà une influence sur Instagram ou qui sont une entreprise ne peuvent pas se permettre de cacher ce fait, car dans leur cas, elles connaissent le Taux d’engagement c’est extrêmement important.

Pour les influenceurs pour d’éventuelles collaborations avec des marques et pour les entreprises pour leur implication dans la vente de leurs produits.

Masquer les likes d’une nouvelle publication

Pour tous ceux qui se sentiront plus à l’aise de ne pas avoir à voir les likes publiés dans chacune des photos que vous téléchargez désormais sur le réseau social de Mark Zuckerberg, nous allons vous montrer comment les cacher et que personne ne peut les avoir devant eux.

Nous commençons à mettre une nouvelle publication. Ensuite, nous cédons Paramètres avancés en bas de l’écran d’édition final, juste à l’endroit où le titre du message est ajouté. À ce moment-là, nous activons l’option Masquer les likes et le nombre de vues pour ce post. Nous retournons donc à l’écran d’édition et créons enfin le message.

Ladite photo ou vidéo n’aura pas les données de likes ou de vues visibles par qui que ce soit.

Masquer les likes sur un post existant

Actuellement, il n’y a aucun moyen de masquer tous les likes et vues pour toutes les publications que nous avons déjà sur le réseau en même temps, bien que nous le puissions. cacher les goûts de chacune des publications qui existent déjà sur Instagram.

Nous devons y aller un par un, quelque chose qui, selon le nombre que nous avons, devient une mission pratiquement impossible, mais si nous pouvons le faire dans les derniers que nous avons publiés, si cela nous intéresse.

Pour les masquer, nous devons procéder comme suit :

Allons sur Instagram et nous ouvrons la publication que nous sommes intéressés à ne pas voir les likes. Nous touchons l’icône avec trois points situés verticalement dans la partie supérieure droite de la publication et choisissons Masquer le nombre de J’aime.

En répétant cela dans chaque publication que nous voulons, nous ferons disparaître les likes dans chacune d’elles.

Masquer les likes des publications des autres

Si nous ne voulons pas connaître les goûts des autres comptes que nous suivons sur Instagram, nous devrons effectuer quelques étapes simples et ainsi toutes ces données disparaîtront chaque fois que nous entrons dans une publication qui n’est pas la nôtre.

Nous devons entrer notre profil en appuyant sur la photo qui apparaît dans la partie inférieure droite d’Instagram. À ce moment, nous cliquons sur les trois bandes verticales visibles dans la partie supérieure droite et sélectionnons Réglage. C’est le moment de chercher et de cliquer confidentialité. Dans la nouvelle fenêtre, nous sélectionnons Publications. Maintenant, nous allons voir une option qui dit Masquer les likes et le nombre de vues, que nous devons marquer.

Si nous allons voir une publication qui n’est pas la nôtre, nous verrons comment le nombre de likes et de vues a disparu.

C’est le meilleur moyen que nous ayons actuellement pour cacher les likes de nos publications existantes, à venir ou de celles que nous n’avons pas publiées, mais des personnes que nous suivons.

Pour beaucoup de gens, il peut être agréable d’être dans un monde d’Instagram où il n’y a aucune pression sur tout ce qui concerne la visualisation et les likes, donc l’option qu’ils ont établie à partir du réseau social appartenant à Facebook est la bienvenue.