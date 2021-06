Ainsi sont les cotes très serrées entre la France et l’Allemagne de l’Eurocup

14 juin 2021 à 00h18 CEST

Ronald Gonçalves

La Eurocoupe nous offrira l’une des confrontations les plus intéressantes du football international ce mardi lorsque France Oui Allemagne face à face une fois de plus, cette fois dans le Allianz Arena de Munich.

Justement, l’une des raisons qui génèrent plus d’intrigues pour ce concours est qu’il est difficile de projeter un gagnant clair, comme en témoignent les citations des bookmakers : 2,7 pour la victoire gauloise, 2,88 pour la victoire teutonique. Même, une cravate est payée à 3,1 euros par euro investi, ce qui montre à quel point le litige est remarquablement fermé.

cependant, il y a une légère pente vers le combiné Deschamps, d’autant plus qu’en plus d’être les actuels champions du monde, n’a plus perdu contre la Mannschaft depuis 2014. En échange, ils ont trois victoires et deux nuls dans leurs matchs après leur dernière défaite, de sorte qu’a priori, ils ont l’avantage dans les records.

Même ainsi, il est indéniable que ce sera un différend ardu qui, sans aucun doute, nous laissera des esquisses du meilleur football européen, nous suivrons donc attentivement ce France – Allemagne à réaliser 15 juin.