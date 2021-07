Ainsi sont les Nothing Ear 1, les écouteurs du fondateur de OnePlus avec ANC à 99 euros | La technologie

in

Enfin, après des mois d’excitation, Nothing présente l’Ear 1, de véritables écouteurs sans fil qui se distinguent par un bon niveau de suppression active du bruit, un son qui attire l’attention et un design extravagant qui capte tous les regards. Le prix? 99€.

En 2020, Carl Pei, l’un des fondateurs de OnePlus, décide de quitter l’entreprise pour affronter de nouveaux horizons. Il voulait voler en solo et s’aventurer dans le une technologie qui apporte quelque chose dans le domaine qualité/prix. Exactement ce qu’il a fait avec son partenaire Pete Lau dans les premières années de OnePlus.

Rien n’est né de cette idée et en mars, nous avons commencé à vous montrer des images de leur premier appareil, le Concept 1.

À la fin, ce produit s’est avéré être le Nothing Ear 1 et c’est avec cela que l’entreprise lance une nouvelle gamme de produits qui, telle est l’idée, vise à former un écosystème.

Le Nothing Ear 1 se démarque, au moins pour les spécifications techniques, dans pratiquement toutes les sections.

Nous avons des écouteurs avec un design intra-auriculaire Ils ont une canne assez compacte qui est recouverte d’un plastique transparent qui laisse apparaître les composants. Les puces, l’aimant, le capteur de proximité et les broches de charge, ainsi que la carte, sont exposés.

Le conducteur de chacun des écouteurs est de 11,6 millimètres et nous le mettrons à l’épreuve pour l’analyse, mais en plus de ce pilote, nous devons tenir compte du fait qu’il dispose d’une technologie de suppression active du bruit.

SpécificationsHuawei FreeBuds 4TypeIntra-auriculaire semi-ouvertDimensions et poids (écouteur) 41,4 x 16,8 x 18,5 mm | 4,1 gDimensions et poids (boîtier) diamètre 588 mm | Hauteur 21,2 mm | 38 gDrivers14,3 mmCapteursCapteur de microphone, utilisez le capteur de détectionAnnulation active du bruit (ANC) OuiConnectivitéBluetooth 5.2BatterieCasque : 30 mAh, jusqu’à 4 heures d’autonomie | Boîtier : 410 mAh, jusqu’à 22 heures d’autonomieProtectionIPX4CompatibilitéApp sur iOS et AndroidPrix149 euros version câble | 169 euros avec recharge sans fil

Les écouteurs se connectent via Bluetooth 5.2 vers iOS et Android et dans les trois appareils, nous avons un contrôle gestuel basé sur des touches (rapides ou soutenues) pour contrôler à la fois la musique et les modes d’écoute.

A) Oui, nous avons notre propre mode de suppression du bruit qui promet de supprimer 40 dBEtant l’un des plus puissants du marché, un mode d’écoute (dit “transparent”) et un mode de réduction du bruit ambiant qui, on l’imagine, est destiné aux appels.

Il a une résistance IPX4, nous pouvons donc les emmener au gymnase sans problème et la batterie semble un autre des points forts de l’appareil.

Nous avons une application avec laquelle nous pouvons installer les mises à jour du firmware, ainsi que contrôler certains processus du casque.

Les écouteurs ont 31 mAh chacun et la box a 570 mAh. Selon Nothing, cela nous donne jusqu’à 4 heures d’écoute avec suppression de bruit et 5,7 sans suppression de bruit pour un total, en comptant les charges de la box, de respectivement 24 ou 34 heures.

Ce sont les meilleurs écouteurs de sport que vous pouvez acheter dans différentes gammes de prix, en solde et qui bénéficient également de la livraison gratuite.

Avec 10 minutes de charge du casque dans la boîte, nous avons 50 minutes de musique antibruit. En outre, la charge se fait à la fois par USB-C et sans fil.

Prix ​​de rien Oreille 1

Et, comme nous l’avons déjà dit, les Nothing Ear 1 sont mis en vente pour 99 euros. La vérité est que c’est un prix très attractif compte tenu des caractéristiques de l’appareil.

Bien sûr, quelque chose que je voudrais clarifier, c’est que ils n’ont pas de petit écran sur leur canne. Là où l’on lit ‘Nothing ear 1’ n’est pas un affichage, mais une série de ‘pixels’, si l’on veut l’appeler ainsi, qui forme le nom du produit.

Mais oui, c’est vraiment cool.