Ainsi, un matelas de jeu est lancé au Japon pour les joueurs

Voici, un matelas de jeu. Image : Bauhutte

Il y a des chaises de jeu, des claviers de jeu et des boissons énergisantes de jeu. Tout ça c’est du vieux chapeau ! Au Japon, il existe désormais des matelas pour gamers.

C’est vrai, des matelas de jeu ! La société japonaise Bauhutte s’est fait un nom en vendant des vêtements de détente pour les joueurs, ainsi que des bureaux de jeu, des chaises et même des lits. Le dernier élément ajouté à sa gamme est le matelas de jeu.

Selon Famitsu, le matelas en mousse légèrement ferme offre le soutien nécessaire pour un sommeil réparateur après une journée de jeu. Il est même apparemment idéal pour s’étendre pendant la journée et pour jouer, ce qui, la dernière fois que j’ai vérifié, à peu près tous les lits.

Bauhutte a fait appel à un fabricant de matelas japonais Nishikawa, une entreprise qui remonte à 455 ans, pour ce matelas de jeu, donc je suppose qu’il s’agit d’un produit de qualité. Il y a des fentes dans la mousse tout au long du matelas pour offrir différents degrés de soutien.

Un matelas de jeu en cours d’utilisation. Image : Bauhutte

D’accord, donc Bauhutte a déjà une configuration de lit de jeu élaborée. Ajouter un matelas a du sens, non ? Je suppose, mais j’imagine que n’importe quel bon matelas ferait l’affaire.

Bauhutte le propose en trois tailles : simple, semi-double et double, avec des prix compris entre 28 500 yens (256 $) et 43 500 yens (391 $). La housse du matelas peut être retirée et nettoyée, et le matelas peut être enroulé pour le rangement.

Mais c’est peut-être la prochaine chose! Beaucoup de gens ont des chaises de jeu et ne jurent que par elles, et peut-être que les lits de jeu sont la voie de l’avenir ?

G/O Media peut toucher une commission

Voir? C’est vraiment ce qu’on appelle le MATELAS DE JEU. Image : Bauhutte

Sur 2ch, le plus grand babillard du Japon, les gens ne semblaient pas impressionnés. “Cela n’a rien à voir avec le jeu”, a écrit un commentateur. D’autres ont souligné que les matelas bon marché étaient bien et que cela semblait être un matelas Nishikawa ordinaire.

“Pour que ce soit un produit de jeu”, a noté un commentateur de 2ch, “il doit vraiment être illuminé.”