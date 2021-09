Ainsi va la lutte pour la wild card entre Yankees, Red Sox, Blue Jays

in

Couleur des choses de fourmi sont devenues entre les quatre équipes impliquées dans la lutte pour les deux billets de la joker de la Ligue américaine dans les derniers jours de la MLB.

Yankees, Red Sox, Blue Jays et Mariners ils sont sur le point de nous donner une finale épique à la saison avec l’un des combats les plus proches depuis longtemps pour le joker AL. Mais arrêtons-nous, et comment se passe le Nacional ?

C’est ainsi que les choses se passent pour la wild card nationale…

Les cardinaux déjà qualifiés pour le deuxième ticket de la jokerIl a juste besoin de savoir qui il affrontera entre les Dodgers et San Francisco.

Nos prédictions ? Les Giants restent avec la direction du National et les Dodgers sont joués à mort contre San Luis. Et là des prédictions réservées, Cardinals arrive avec l’une des meilleures fermetures de saison de leur histoire, Dodgers avec des doutes offensifs et l’éternel inconnu de Dave Roberts.

Et maintenant oui, comment ça se passe pour le joker AL ?

Fou : À moins de deux matchs du premier au quatrième match avec Seattle prêt à se battre jusqu’au dernier match.

Yankees (+19 Red Sox (0) Blue Jays (-1) Mariners (-1)

Le facteur clé ?

Calendrier. Nous sommes désolés pour les fans des Yankees, mais le calendrier finira par définir cela et deux équipes ont le dessus dans ce domaine : les Red Sox et les Blue Jays.

Les Red Sox se rapprochent des Orioles et des Nationals, deux des pires records de toute la MLB (bien qu’il ait déjà trébuché dans le premier de la série contre Baltimore).

De leur côté, Azulejos ferme contre les Orioles, s’il leur enlève la série, ils pourront très sûrement se qualifier pour les playoffs après sa victoire d’aujourd’hui contre les Yankees.

Prévision?

Red Sox et Blue Jays. Mais attention, c’est pour n’importe qui.