Ainsi, vous pouvez connaître l’état de la batterie de votre iPhone

De nombreux utilisateurs d’aujourd’hui ont d’anciennes versions des célèbres téléphones portables iPhone, mais avec la sortie de nouvelles éditions du téléphone, il est possible qu’ils ne sachent pas exactement combien de temps de vie approximatif il reste à leurs appareils.

De plus, il se peut que plusieurs utilisateurs avec des versions plus récentes aient des problèmes avec la charge ou la durée de vie de la batterie de leurs téléphones portables. Apple a activé une application qui peut être très utile pour comprendre ce qui se passe.

L’application s’appelle Battery Status, ce qui vous permet de savoir dans quel état se trouve la batterie mobile et de comprendre quelles fonctionnalités elle a encore à offrir.

Pour ouvrir cette fonction, vous devez aller dans Paramètres et choisir la section Batterie. Juste là, appuyez simplement sur le bouton État de la batterie et une analyse rapide s’exécutera. La réponse est un pourcentage, et plus on est proche de 100 pour cent, mieux c’est.