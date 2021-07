Ainsi, vous pouvez envoyer des photos et des vidéos par WhatsApp dans la meilleure qualité, sans recompression | La technologie

Également en Argylle seront Catherine O’Hara (My Poor Little Angel et Schitt’s Creek), Bryan Cranston, Sam Rockwell et Bryce Dallas Howard. La meilleure partie est que Dua Lipa fera également la musique originale du film. Entre les costumes, la musique et les personnages, j’ai hâte de voir ça. Dua va la bande originale et la […] More