Ainsi, vous pouvez facilement étendre les ports de votre MacBook

Quiconque possède un ordinateur portable Apple sait que les derniers modèles de la société ne disposent que de ports USB-C. Cette norme est devenue populaire dans de nombreuses marques, mais dans le cas des ordinateurs de la société Cupertino, elle peut être un inconvénient. la meilleure façon de étendre les ports d’un Mac C’est à travers le soi-disant Hub. Découvrez quels sont les trois meilleurs et tout ce qu’ils vous offrent pour que vous puissiez fonctionner avec toutes les garanties.

Ainsi, vous pouvez étendre les ports de votre MacBook

UGREEN HUB USB C 6 en 2

Le constructeur chinois nous présente un module d’extension assez complet, qui nous propose deux lecteurs de cartes (SD et TF), un port HDMI, deux USB A femelles et un USB C femelle supplémentaire. Il a une conception assez soignée et un transfert de données élevé, les deux ports USB A peuvent être utilisés en même temps. Il n’y a pas de couleur lorsqu’il s’agit d’utiliser votre MacBook avec les ports standard pour utiliser ce modèle, qui a un prix Amazon de 27 euros.

UGREEN Hub USB C 6 en 1

Du même fabricant, nous avons ce modèle qui est très similaire, bien que son concept soit quelque peu différent. Il a un câble qui le rend facile à installer dans l’un des ports, sans avoir à utiliser les deux comme dans le modèle précédent. Vous pouvez étendre et avoir 3 ports USB A 3.0, un lecteur HDMI, ainsi qu’un lecteur de carte TF et SD. Son prix sur Amazon est de 24 €, et il obtient de très bonnes notes.

Adaptateur USB C Abask

Abask présente un adaptateur qui suit le slogan du précédent et qui offre une connectivité complète, car il offre 8 emplacements pour 6 types de connexions différents. Ce sont 3 USB A, un RJ45 femelle, un USB C, une carte micro SD, une carte TF et une connexion HDMI 4K. Il peut être transporté n’importe où, car c’est un modèle très polyvalent et son coût est d’environ 40 €, bien qu’il existe actuellement une réduction de 10% sur Amazon.

Ce sont les meilleures options que vous avez actuellement dans le géant du shopping nord-américain pour étendez les ports de votre MacBook. N’oubliez pas qu’avec le télétravail, nous devons avoir tous nos appareils prêts à fonctionner et à être connectés

D’un autre côté, personne ne vous dira que Les ordinateurs Apple ne sont pas très polyvalents, Depuis avec ces hubs toutes les possibilités de connexion sont entièrement étendues pour vous offrir un service beaucoup plus complet.