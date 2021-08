Ainsi, vous pouvez falsifier votre position GPS sur Android | La technologie

Il se peut que vous ne souhaitiez pas qu’une application ou un jeu connaisse l’emplacement réel où vous vous trouvez à ce moment-là, car vous en avez besoin pour une raison quelconque. Eh bien, aujourd’hui, nous allons expliquer comment vous pouvez falsifier la situation dans laquelle vous vous trouvez d’une manière beaucoup plus simple que vous ne le pensez à première vue.

La théorie semble simple, puisqu’il suffit de envoyer des données personnalisées au GPS de votre smartphone au lieu de ceux qu’il obtient des satellites.

Effectuer cette tâche peut être utile pour les applications qui limitent leurs services en fonction de l’endroit où nous sommes ou parce que nous voulons tester une fonction d’un jeu qui ne fonctionne que dans une zone géographique spécifique.

Il existe des applications assez faciles à tromper avec notre localisation, mais il y en a d’autres dont les systèmes ont été mieux préparés et qui sont beaucoup plus compliqués à tromper. Voyons comment nous pouvons les tromper et leur envoyer un endroit différent de notre vrai.

Qu’avons nous besoin?

Afin de falsifier notre localisation sur Android, nous devrons répondre à certaines exigences en plus d’avoir un certain type de logiciel pour y parvenir.

Voyons bien de quoi on parle :

Nous devons avoir notre Terminal Android avec le Bootloader déverrouillé. Si notre mobile ne répond pas à cette exigence, il sera impossible d’effectuer cette méthode. Nous aurons également besoin d’un ordinateur Windows. UNE Récupération en tant que TWRP. Tu ferais mieux d’en avoir un ROM aussi proche que possible d’Android Stock. Avec un comme Xiaomi MIUI, pour vous donner un exemple, on pourrait aussi le faire, mais ce sera beaucoup plus compliqué. Magisk et Magisk Manager. L’application mobile d’isolement de stockage. Smali Patcher pour PC. La fausse application GPS.

Nous allons donc simuler l’emplacement

Après avoir vu tout ce dont vous avez besoin, c’est le meilleur moment pour commencer à personnaliser la localisation GPS de notre mobile Android.

Tout ce que nous avons à faire peut être un peu long, mais le résultat final sera ce que nous recherchons, c’est-à-dire pouvoir mettre l’emplacement qui nous convient le mieux.

Chargeur de démarrage déverrouillé

Comme nous vous l’avons déjà dit dans les prérequis pour que ce système fonctionne, le terminal Android doit avoir le chargeur de démarrage déverrouillé. Cela implique que si vous l’avez, tout est parfait et si vous le considérez, vous devrez rechercher sur le Web comme cela se fait dans votre modèle de smartphone spécifique.

Il est important, une fois le bootloader déverrouillé, que l’on installe un Récupération personnalisée telle que TWRP ou OrangeFox, car tout se concrétisera avec l’installation d’un de ces systèmes de récupération.

Magisk et gestionnaire de Magisk

A ce moment nous allons utiliser Magisk pour obtenir un accès root à notre appareil.

Cette étape est extrêmement simple car tout ce que nous avons à faire est d’ouvrir Magisk et d’aller à Réglage. De là, nous devons faire défiler vers le bas jusqu’à cliquer sur l’option MagiskHide.

Isolement de stockage

Avec Isolement de stockage Nous veillerons à ce que d’autres applications ne puissent pas lire le stockage de notre smartphone.

Ceci est fait pour empêcher certaines applications de détecter que notre mobile est enraciné et avec une récupération personnalisée.

Les étapes que nous devons suivre sont les suivantes :

Nous exécutons l’application et nous accordons des autorisations root. Maintenant, nous devons activer l’application dont nous voulons usurper l’emplacement en allant sur Gestionnaire d’applications (gestion des applications), sélectionnez l’application qui est, puis cliquez sur Activer l’option d’isolement du stockage au Options de base. Ensuite, nous devons activer les dossiers DCIM et Téléchargements en cliquant sur Dossiers accessibles.

Patcher Smali

C’est le moment d’utiliser Patcher Smali sur notre ordinateur, nous devons donc le télécharger et l’installer.

Les prochaines étapes sont :

Nous activons le débogage USB sur votre téléphone et nous nous connectons à l’ordinateur. C’est à ce moment-là que nous devons exécuter Smali Patcher. Nous allons Options de correctifs, sélectionnez Fausses localisations. Maintenant, nous cliquons sur Patch BAD.

Une fois que le programme cessera de fonctionner, nous trouverons dans un fichier zip dans le dossier Smali Patcher, que nous devons copier dans le stockage interne de notre téléphone mobile. Redémarrez le smartphone dans mode de récupération et nous l’avons installé zip de TWRP.

Grâce à ce que nous venons de faire, nous avons réussi à ce qu’aucune application ne puisse détecter qu’il ne s’agit pas d’un emplacement réel que nous diffusons depuis notre smartphone.

Peu importe à quel point l’application est avancée, elle ne saura pas que nous simulons, car elle n’aura pas accès au stockage de notre téléphone.

Faux GPS

Il est maintenant temps d’installer Fake GPS Location – GPS JoyStick, qui, bien qu’il se trouve dans le Google Play Store, nous vous recommandons d’installer à partir du site Web du développeur, car il possède plusieurs fonctionnalités supplémentaires.

Une fois que nous l’avons téléchargé et installé, la prochaine chose que nous devons faire est :

Nous ouvrons l’application et cliquons sur l’option Mode de confidentialité et puis dans Options rapides. Ensuite, nous devons cliquer sur produire. Ah Oral nous donnerons le nom que nous voulons. Nous faisons cela pour qu’aucun programme ou personne ne détecte une application appelée Fake GPS sur notre smartphone. Maintenant nous installons l’application que nous avons créé. Quand j’ai fini nous désinstallons la version originale par fausse localisation GPS – JoyStick GPS. A ce moment nous allons Paramètres sur le smartphone, puis appuyez sur Options de développeur et après Sélectionnez l’application de localisation simulée. C’est maintenant que nous sélectionnons l’application que nous avons créée.

Emprunter l’identité de l’emplacement

Il ne reste que quelques étapes pour atteindre notre objectif, qui n’est autre que de mettre sur notre smartphone un emplacement différent de celui que nous avons réellement.

Voyons comment nous finissons pour pouvoir y parvenir :

Nous ouvrons la version de l’application Fake GPS Location – GPS JoyStick qui Nous avons créé précédemment. Nous avons joué dans le icône de la carte qui se trouve dans le coin supérieur droit de votre écran. À ce moment-là, nous devons sélectionner Début par le bas et nous vous donnons toutes les autorisations que vous demandez. Une fois que nous avons fait cela, nous devons aller à l’onglet Définir l’emplacement qui se trouve en haut à gauche. Ensuite, nous mettons les coordonnées de n’importe quel endroit sur Terre où nous voulons être et nous avons juste besoin d’appuyer sur Téléportation.

A partir de ce moment, dans toute application qui nécessite de connaître notre emplacement, celui que nous avons simulé sortira, afin que nous puissions être, sans être, n’importe où dans le monde que nous voulons nous-mêmes.

De cette façon, même les applications les plus modernes ne seront pas en mesure de détecter que nous ne sommes pas vraiment là où notre système de localisation leur dit.