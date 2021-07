Ainsi, vous pouvez passer des chats WhatsApp entre un iPhone et un mobile Android | La technologie

Très bientôt, passer des chats WhatsApp entre un iPhone et un mobile Android sera beaucoup plus facile. La fonction qui le permet est un pas de plus et dans cette vidéo, vous pouvez voir comment cela fonctionne.

Tout le monde est enthousiasmé par le nouveau mobile, mais la vérité est que transférer toutes les informations d’un terminal à un autre peut devenir une véritable épreuve, surtout si vous changez de système d’exploitation.

Passer des chats WhatsApp entre un iPhone et un smartphone Android, ou inversement, est l’un des problèmes que nous rencontrons lors du changement de système d’exploitation mobile.

La sauvegarde WhatsApp est stockée dans iCloud dans le cas d’iOS, tandis que dans Android, elle est stockée dans Google Drive. Bien qu’il existe différentes astuces pour migrer l’historique WhatsApp et des outils tiers pour effectuer cette tâche, il manque une fonction native pour rendre le changement plus confortable.

Il y a quelques mois, nous avons découvert que la fonction tant attendue pour transférer les chats WhatsApp entre iPhone et Android est en route. Pour le moment, nous n’en savions pas grand-chose, sauf qu’il pourrait jouer un rôle de premier plan dans la synchronisation multi-appareils de WhatsApp, qui est la fonctionnalité qui nous permettra d’utiliser le compte WhatsApp sur plusieurs appareils en même temps.

Découvrez ce que WhatsApp Web cache parmi ses options pour en tirer le meilleur parti sur votre PC. Profitez des astuces que vous pouvez facilement trouver et que nous vous expliquons dans ce guide.

Désormais, WABetaInfo nous propose de nouvelles données liées à la fonction de migration de l’historique de WhatsApp. A cette occasion, le portail spécialisé dans l’actualité WhatsApp nous montre comment déplacer les chats d’iOS vers Android en utilisant une nouvelle fonctionnalité en cours.

Pour voir comment cette nouvelle option fonctionnera, regardez la vidéo suivante :

WhatsApp développe une fonctionnalité pour migrer vos chats entre différentes plateformes.

Cette vidéo montre comment les chats sont migrés depuis iOS. Il faut un câble : de nouveaux outils pour PC arrivent-ils ou quoi ? Il sera disponible pour les bêta-testeurs dans une future mise à jour. Suivez @WABetaInfo pour en savoir plus pic.twitter.com/Bu6xGxkpWE – WABetaInfo (@WABetaInfo) 2 juillet 2021

La vidéo nous montre comment transférer les chats WhatsApp d’iPhone vers Android, et la mécanique pour faire le contraire devrait être la même.

Le premier écran que nous voyons est celui qui démarre le processus avec le bouton Démarrer. Lorsque vous appuyez sur le bouton, un message indique que nous gardons l’iPhone déverrouillé et avec l’application ouverte, et après quelques secondes, un autre message apparaît pour vous informer que nous pouvons maintenant passer au nouveau mobile Android.

Ce qui est le plus frappant dans le dernier message du processus, c’est qu’il indique expressément “Ne débranchez pas encore votre câble”, afin que la migration s’effectuera via l’ordinateur.

Pour le moment, c’est tout ce que nous savons sur la nouvelle fonctionnalité. De WABetaInfo, ils indiquent qu’il sera bientôt disponible dans les versions bêta de WhatsApp, nous devrons donc attendre pour en savoir plus.