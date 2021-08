Ainsi, vous pouvez télécharger de nouveaux fonds d’écran pour Windows 10 et mobile | La technologie

Si vous faites partie de ceux qui aiment changer l’arrière-plan de Windows pour qu’il ait de temps en temps une image différente, mais que vous n’avez malheureusement plus de photos et que vous avez commencé à répéter, sachez que vous êtes au bon endroit, puisque nous allons vous montrer où vous pouvez télécharger de nouveaux arrière-plans afin que votre Windows 10 soit le plus original possible.

Il y a plusieurs endroits où nous pouvons avoir des fonds d’écran très intéressants et beaux, distribués par différentes catégories, comme des voitures, des modèles, des photographies, entre autres.

Ils peuvent également être distribués par le la qualité de la photo de l’arrière-plan, car nous avons des distances de résolution disponibles et il y aura même une possibilité de choisir la couleur prédominante.

Comme nous le verrons, il existe de nombreux différentes options pour obtenir de nouveaux fonds d’écran, fonds d’écran, pour le système d’exploitation par excellence de Microsoft. Il est à noter que plusieurs des méthodes peuvent être appliquées à d’autres systèmes d’exploitation et même mobiles.

Comment changer le fond d’écran dans Windows 10 ?

Il est clair qu’avant de changer l’arrière-plan de l’écran de notre système d’exploitation Windows 10, nous devons savoir comment effectuer une telle action. Pour y parvenir, il vous suffit de procéder comme suit :

Faites un clic droit sur n’importe quelle partie du bureau qui n’a pas de dossier ou d’icône. Maintenant, nous devons cliquer sur Personnaliser.

Dans la fenêtre suivante, nous verrons que dans Contexte nous pouvons ouvrir un menu déroulant où nous devons sélectionner Photo. Cliquez maintenant sur Examiner pour sélectionner celui que nous voulons sur notre ordinateur. Une fois sélectionné, nous verrons comment il apparaît parmi les photos qui apparaissent en miniature en attendant que vous les sélectionniez pour que être mis définitivement sur votre fond d’écran.

Obtenez officiellement des fonds d’écran

Il existe plusieurs endroits et façons d’obtenir différents fonds d’écran pour varier d’un à l’autre selon nos envies. Nous pourrons utiliser ceux qui sont plus officiels et d’autres endroits tiers qui ont également des antécédents intéressants.

Page d’assistance de Windows 10

Nous pouvons toujours examiner toutes les possibilités que le partie Windows 10 officiel pour ce type de paramètre du système d’exploitation.

Pour ce faire, nous devons accéder à la page de support de Windows 10 spécifiquement pour les fonds d’écran. Une fois à l’intérieur, nous n’avons qu’à faire ce qui suit :

Si nous descendons légèrement, nous commencerons à voir les différentes catégories dans lesquelles les fonds sont détruits. Sommes catégories Ce sont les animaux, l’art (illustratif), l’art (photographique), l’automobile, les jeux, les vacances et les saisons, les merveilles naturelles, les lieux et les paysages, les plantes et les fleurs, les fonds d’écran de marque, la communauté et les panoramas. Cliquez sur celui que vous voulez et vous la liste apparaîtra de tous les types qu’il a, à l’exception que vous ne pourrez pas le voir dans antenamo. Oui cliquez sur l’une de ces options, alors oui il vous permettra de le voir à l’écran, grâce au navigateur que vous utilisez. Si vous ne l’aimez pas, revenez à l’écran des catégories et continuez à sélectionner jusqu’à ce qu’il y en ait un digne de faire partie de l’arrière-plan. Si vous l’avez déjà trouvé, il vous suffira d’appuyer sur le bouton droit de votre souris sur l’image puis Enregistrer l’image sous, et l’enregistre ainsi dans la mémoire interne de notre ordinateur.

Ce site officiel a un bon nombre de possibilités, c’est pourquoi il est si intéressant de les télécharger puis de les mettre en fond d’écran.

Microsoft Store

Une autre option que nous avons est d’aller sur la boutique Microsoft et de télécharger les arrière-plans officiels de Windows 10.

Sur ce site, tout ce que nous avons à faire est sélectionnez celui que nous voulons et dans la fenêtre suivante cliquez sur Avoir et automatiser le Microsoft Store que nous avons installé dans notre système d’exploitation Windows.

Une fois dans le Microsoft Store, il est temps de cliquer sur Avoir. Cliquez ensuite sur Installer ou attendez quelques secondes Commencer Le Téléchargement.

Une fois le téléchargement terminé, si nous voulons qu’il commence à fonctionner sur notre bureau en arrière-plan, il suffit d’appuyer sur Appliquer.

À la fin, nous pourrons profiter du fonds que nous avons choisi et sans pratiquement aucun effort de notre part.

Il est fortement recommandé de cette façon parce que le l’intégration est absolument parfaite étant de la société Windows elle-même et de son magasin d’applications.

Vous n’avez pas besoin d’installer d’utilitaire ou de logiciel tiers pour optimiser Windows 10. Effectuez ces ajustements et vous améliorerez les performances.

Fonds de tiers

Si les agents ne vous conviennent pas ou si vous souhaitez explorer de nouvelles options, vous pouvez toujours vous rendre quelque part. site Web dédié à l’offre de ce type de services et où nous aurons également plusieurs occasions de trouver le fond d’écran.

Les sites Web que nous allons vous montrer nous permettent une grande variété de thèmes avec lesquels nous pourrons avoir le fond que nous aimons le plus, car nous allons trouver des milliers d’options.

Deviantart

Sur ce site, nous avons des designs de toutes sortes et pour tous les goûts. La rubrique de fonds d’écran est très complet, il s’avère extrêmement bien et est très facile à utiliser, car son interface est extrêmement simple à manipuler et à comprendre.

Chez Deviantart, il y en a pour tous les goûts, puisqu’ils sont fonds créés par d’autres utilisateurs et qu’ils partagent avec nous, donc l’originalité est assurée. Pratiquement tous les fonds d’écran sont pour un usage personnel, vous pouvez donc les mettre sur votre ordinateur sans problème, mais il n’est pas autorisé de les télécharger, par exemple, sur un site Web.

Vous pouvez rechercher dans la section Tous, dans la section Groupes, Artistes ou Collections, donc dans ce sens, nous avons également de très bonnes options pour trouver le fonds que nous aimons le plus.

Xtrafunds

Sur ce site, nous avons beaucoup de possibilités et de nombreuses très intéressantes répartis en catégories tels que les animaux, les dessins animés, les bandes dessinées et les dessins animés, l’art et le design, les sports, les célébrités et les modèles, les vacances, les fleurs, les jeux, les paysages, les films et les séries, l’univers, les variétés et les véhicules.

Mais il a aussi un autre type de distribution vraiment curieuse qui se fait par couleurs. C’est-à-dire qu’ils nous montreront des arrière-plans dans lesquels prédomine la couleur de la catégorie correspondante, comme le jaune, le bleu, le blanc, le marron, le crème, le gris, le violet, l’orange, le noir, le rouge, le rose ou le vert.

Dans Xtrafondos, nous avons également à notre disposition les éléments Récents, Les plus consultés, Les plus téléchargés, Top ou Aléatoires, tous offrant fonds d’écran en qualité HD. C’est une option très intéressante pour obtenir le fond d’écran que nous voulons sur notre ordinateur.

Avec toutes ces possibilités, vous êtes sûr de trouver le fond d’écran pour le bureau de votre ordinateur Windows que vous souhaitez tant et même quelques-uns à changer de temps en temps. Par possibilités, ce ne sera pas le cas et, sinon, vous pouvez toujours extraire des compilations comme celle-ci de plus de 1 000 fonds d’écran.