Ainsi, vous pouvez utiliser Instagram sans publicité sur votre mobile | La technologie

Les publicités peuvent devenir un élément très ennuyeux de nombreuses applications gratuites. Instagram en est un exemple, bien qu’il soit l’un des plus discrets lorsqu’il s’agit de les placer. Cependant, il existe un moyen de les éviter.

Instagram a une deuxième sœur cadette qui est disponible depuis longtemps. Une application presque identique mais plus simple qui nous évite d’avoir à voir des publicités et d’autres fonctions que les utilisateurs n’utilisent presque jamais.

Voici Instagram Lite, une version allégée du réseau social Facebook. Avec elle plusieurs objectifs sont poursuivis, réduire le nombre de données mobiles que cette application consomme, l’espace de stockage dont vous avez besoin et facilite l’utilisation du réseau social pour tous types d’appareils.

Instagram devenait très lourd pour les utilisateurs qui ne disposent pas de mobiles modernes avec un grand espace ou suffisamment de données mobiles. Instagram Lite ne nécessite que 2 Mo par rapport aux 30 ou 80 Mo dont l’application d’origine a besoin. Ce changement implique de sacrifier pas mal de données et de fonctionnalités.

Cette technique a déjà été utilisée par d’autres applications telles que YouTube Go ou Facebook Lite et ils cherchent à ce qu’il puisse être utilisé dans les pays où les connexions Internet ne sont pas aussi rapides que dans d’autres, c’est pourquoi Instagram Lite a commencé à être lancé au Mexique et Inde.

Maintenant, cette deuxième version est dans plus de 170 pays depuis la boutique Android, mais elle n’est pas disponible en Espagne. Les citoyens qui souhaitent l’utiliser depuis ce territoire doivent recourir à la version APK. Vous devez télécharger l’installateur APK Mirror depuis Google Play puis téléchargez l’application Instagram Lite à partir de ce lien, suivez les instructions pour l’installer correctement.

Les APK sont utilisés pour avoir des applications ou des fonctions qui ne sont pas disponibles dans les principaux magasins et sont dignes de confiance dans de nombreux cas, mais nous devons également faire particulièrement attention à la version que nous téléchargeons pour éviter les problèmes de sécurité.

Une fois Instagram Lite installé, vous pourrez utiliser le réseau social depuis votre mobile sans publicité, mais aussi sans autres fonctions telles que Vidéos, bobines ou le magasin. C’est une version très basique sans autant de designs pour les histoires, par exemple. Soit n’a ni cryptage extrême ni mode sombre, des fonctionnalités qui arriveront dans les futures mises à jour, ainsi que des publicités.

L’utiliser c’est comme revenir à l’Instagram presque original d’il y a quelques années, dépêchez-vous si vous voulez l’essayer car l’avantage de ne pas avoir à voir des publicités constantes ne durera pas longtemps, après tout, Facebook fonde son modèle économique sur la publicité et ainsi ne pas nous facturer l’utilisation de leurs applications.