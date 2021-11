Ainsi, vous pouvez vérifier si vous avez des problèmes avec la RAM sous Windows | La technologie

Lorsqu’un ordinateur ne fonctionne pas comme nous le souhaitons, nous avons toujours tendance à blâmer et donc à vérifier, plutôt les problèmes logiciels, sur quelque chose lié au matériel. Des éléments tels que la RAM sont plus difficiles à savoir s’il fonctionne comme il se doit ou non, nous allons donc aujourd’hui voir quelques méthodes par lesquelles nous découvrirons si cette partie importante de l’ordinateur fonctionne correctement.

Bien que ce ne soit pas très normal, il y a des moments où la RAM nous pose des problèmes et vérifier qu’il s’agit de ce composant spécifique n’est pas quelque chose d’intuitif.

Nous aurons toujours tendance, car c’est la chose la plus normale, à penser que ce qui ne va pas bien dans l’ordinateur est plus dû à un problème logiciel qu’à un problème causé par un composant matériel et moins par la RAM.

Mais si nous avons un problème qui persiste, peu importe ce que vous faites, vous pouvez effectuer une vérification de la RAM de la manière que nous allons voir dans cet article. Ainsi, vous sortirez des doutes.

Qu’est-ce que la RAM et à quoi sert-elle ?

Il est inutile de réparer quelque chose dont on ne sait pas exactement à quoi il sert et à quoi il sert, donc la première chose est de comprendre à quoi sert la RAM.

Cette mémoire est la mémoire principale de l’ordinateur et dans laquelle toutes les données des programmes que nous utilisons à ce moment précis sont temporairement stockées. RAM signifie Mémoire vive, Ou ce qui est le même, Mémoire vive.

Ce type de mémoire n’est pas exclusif aux ordinateurs et pratiquement n’importe quel appareil de moyenne technologie peut l’emporter. Il ne fait aucun doute que les ordinateurs en sont dotés, mais aussi les tablettes, les smartphones, les montres connectées et même les téléviseurs.

Cette mémoire a deux facettes que les autres n’ont pas, comme l’énorme la vitesse de fonctionnement et qu’est-ce que volatil, c’est-à-dire qu’il est vidé à chaque fois que vous éteignez l’appareil et que tout ce qui est stocké est perdu.

La mémoire RAM est ce qui est utilisé pour gérer tout ce qui se passe pendant le fonctionnement du PC et, comme il est évident, plus vous en avez, meilleures sont les performances, car plus de données peuvent être prises en charge et plus rapidement.

Comment savoir si votre RAM a des problèmes

Il existe certains symptômes que notre équipement peut présenter et qui peuvent indiquer que la RAM ne fonctionne pas correctement et qu’elle doit être vérifiée.

Nous pourrions être des choses comme :

Lorsque l’ordinateur démarre, nous entendons un paire de bips. L’ordinateur s’en va ralentir petit à petit pendant qu’il est allumé. L’ordinateur plante sans aucun problème logiciel. Si nous allons aux informations de notre ordinateur Windows, nous voyons que il n’indique pas toute la RAM que nous avons vraiment.

Diagnostic de la RAM Windows

Nous pouvons faire une vérification de la mémoire RAM avec Windows 10, bien qu’elle ne soit pas trop profonde, mais elle peut servir de guide.

La façon de procéder est la suivante :

Nous appuyons sur la touche Windows + R. Dans la fenêtre qui sort, nous devons écrire mdsched.exe et cliquez sur Accepter. Nous redémarrons l’ordinateur et l’outil de diagnostic démarrera immédiatement. Cliquer sur F1 puis on choisit entre les tests Basique, Standard ou Étendu, sachant que le temps que cela prend est d’autant plus important que chaque test est intensif. Windows va redémarrer automatiquement et lorsque vous aurez terminé, vous nous enverrez une notification indiquant si vous avez trouvé des erreurs.

Utiliser MemTest

Nous pouvons utiliser MemTest pour avoir un diagnostic beaucoup plus rigoureux du fonctionnement de notre mémoire RAM. Nous pouvons le laisser analyser la mémoire aussi longtemps que nous en avons besoin, comme si c’était un jour, deux ou plusieurs, au cas où nous voudrions nous assurer à 100% que nous n’avons aucun type d’incident.

Il est extrêmement facile à utiliser et les étapes sont vraiment simples :

Nous téléchargeons le programme, le décompressons et l’ouvrons. Nous devons mettre le quantité de RAM manuellement, l’établissant entre 2 et 3,5 Go, puisqu’en mettant cela la vérification sera totalement efficace. Il est préférable d’avoir tout programmes fermésÉtant donné que le test va utiliser intensivement le CPU et la RAM, nous devons également nous assurer qu’il dispose d’une bonne ventilation. S’il ne détecte aucun problème, tout fonctionne bien, mais si on lit Erreur de mémoire détectéeCela signifie que quelque chose se passe et il est préférable de vérifier physiquement les mémoires pour voir qu’elles n’ont rien ou de vérifier le BIOS. Comme c’est normal, plus nous avons de MemTest en cours d’exécution, plus il sera efficace, mais si dans une heure ou plus il n’a rien détecté, il est très peu probable qu’il le fasse en le laissant plus longtemps.

Une autre option est : MemTest86

Pour être encore plus sûr, nous pouvons choisir un autre outil qui nous permettra de savoir définitivement s’il y a un type de problème dans la mémoire RAM.

MemTest86 est encore plus exhaustif que le précédent que nous avons vu et la façon de l’utiliser est la suivante :

La nous téléchargeons depuis son site officiel et nous stockons le fichier compressé dans notre stockage interne. Décompressez le fichier ZIP et nous exécutons imageUSB.exe, fichier que nous venons d’extraire. Maintenant, nous devons placer une clé USB dont nous ne nous soucions pas si elle est effacée dans un tel port de l’ordinateur. Ensuite, dans le programme lui-même, nous sélectionnons la clé USB dans lequel il sera traité. Étape 1 (Étape 1). Dans le Étape 2 (Étape 2) nous la laissons comme elle vient, puisqu’il n’est pas nécessaire de toucher à quoi que ce soit. Passons maintenant à Étape 3 (Étape 3) et nous marquons l’emplacement du fichier memtest86-usb.img, qui se trouve dans le dossier où nous avons extrait l’outil. Pour finir on va à Étape 4 (étape 4) et cliquez sur le bouton Écrire à l’UFD. Ensuite, nous appuyons n’importe quel bouton et le test commencera après dix secondes. Il faut lui laisser le temps de finir, mais dès qu’il le fera, nous saurons s’il y a un problème avec la mémoire ou non, de manière très détaillée.

Puisque vous savez déjà ce qu’est la RAM et à quoi elle sert, vous connaissez déjà les meilleurs moyens de savoir si cela fonctionne bien pour vous, pour tout type de soupçon, vous pouvez utiliser ce que nous avons dit maintenant.

Ce peut être aussi une bonne idée de faire un test de ce type, quand on a un problème de performances et qu’on ne trouve pas la raison, puisque comme on l’a déjà vu, la RAM est la dernière ou la dernière chose qu’on imagine qu’elle puisse vous donner toute incidence.