Ainsi, vous pouvez voir en direct la première éruption d’un volcan en Espagne au cours des 50 dernières années | La vie

in

Le volcan Cumbre Vieja, à La Palma (Canaries), est entré en éruption cet après-midi. Des rivières de lave parcourent déjà les routes et les pentes, et on estime qu’elles détruiront de nombreuses maisons.

Pour la première fois en 50 ans, un volcan entre en éruption en Espagne. Cela s’est produit sur l’île de La Palma, aux Canaries, et cela causera de nombreux dégâts car la région a une grande population.

A 15h10 aujourd’hui, dimanche 19 septembre, une énorme explosion et une énorme colonne de fumée ont eu lieu dans Cumbre Vieja, sur la montagne de Los Pelados, sur l’île de La Palma.

Petit à petit, l’éruption volcanique a pris de l’intensité. Ils ont été comptés jusqu’à 5 bouches du volcan, qui ont commencé à expulser de la lave et des cendres de façon spectaculaire, avec colonnes de fumée qui atteignent 400 mètres de hauteur. Vous pouvez le voir dans cette vidéo :

Ce n’est pas une éruption surprise, puisque depuis 8 jours ils sont enregistrés plus de 25 000 tremblements de terre dans la région, et les experts étaient sûrs que l’éruption était imminente.

Le gros problème est que, comme on le voit dans les vidéos, la zone enregistre des maisons et des urbanisations abondantes qui, malheureusement, sera détruite par le volcan.

L’évacuation a déjà commencé, et comme la progression de la lave est lente ne présente pas de danger pour la population, tant qu’ils ne s’approchent pas. Les services d’urgence ont commencé à alerter sur le danger supplémentaire à poser respirer les cendres que le volcan expulse.

Comme expliqué dans El Periódico, le quartier d’El Paraíso a déjà été évacué. En raison de la disposition des ravins, la lave ira vers les maisons de Montaña Rajada. Quelque 300 personnes ont été évacuées ici.

On craint également pour d’autres quartiers situés au pied de la montagne, comme La Laguna, dans le quartier de Los Campitos.

Ce volcan de La Palma est le premier à éclater en Espagne au cours des 50 dernières années. Le dernier était le volcan Teneguía, en 1971, également à La Palma.

Si vous souhaitez suivre l’évolution du volcan en direct, des télévisions locales telles que Televisión Canaria ou Canal4 Tenerife diffusent l’éruption.