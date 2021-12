Ainsley Maitland-Niles d’Arsenal sur le point de rejoindre la Roma dans le cadre d’un accord de prêt

Ainsley Maitland-Niles est sur le point d’échanger Arsenal contre Roma (.)

Ainsley Maitland-Niles d’Arsenal est sur le point de rejoindre la Roma en prêt, selon des informations en Italie.

Le joueur de 24 ans n’a pas réussi à s’imposer comme un joueur régulier sous Mikel Arteta et n’a débuté que deux matchs en Premier League cette saison.

Maitland-Niles était sur le point de rejoindre Everton en prêt dans les dernières étapes de la fenêtre d’été et était furieux après que les Gunners aient bloqué sa sortie.

Mais il semble maintenant que le milieu de terrain polyvalent quittera Arsenal alors que Sky Sports Italy affirme qu’il est sur le point de parvenir à un accord pour rejoindre la Roma.

Le rapport affirme que le club de Serie A a proposé des frais de prêt d’une valeur d’environ 600 000 £ et souhaite inclure une clause de droit d’achat d’une valeur de 10 millions d’euros (8,4 millions de livres sterling).

Il a été rapporté que Maitland-Niles n’était pas convaincu de déménager à Rome car ils n’avaient initialement pas inclus d’option d’achat dans leur offre à Arsenal, mais la partie italienne lui a assuré qu’elle voudra rendre le déménagement permanent s’il se comporte bien sous Jose Mourinho. pour le reste de la saison.

Ainsley Maitland-Niles n’a commencé que deux matchs de Premier League pour Arsenal cette saison (.)

La Roma espère qu’un accord pourra être trouvé dans les prochains jours afin de renforcer l’équipe de Mourinho.

La Serie A est actuellement en pause hivernale et le prochain match de la Roma sera contre l’AC Milan le 6 janvier.

Plus : Football



Maitland-Niles, quant à lui, a raté la victoire 5-0 d’Arsenal sur Norwich City le lendemain de Noël après avoir été testé positif pour Covid.

Sa dernière apparition pour les Gunners remonte à la défaite 4-0 contre Liverpool le 20 novembre.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.





Lien source

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();