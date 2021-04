Ainsley Maitland-Niles devrait quitter Arsenal à la fin de la saison après 18 ans alors que l’arrière droit de l’Inter Milan Achraf Hakimi est visé comme remplaçant

Ainsley Maitland-Niles aurait décidé de quitter Arsenal cet été alors qu’il visait à jouer « au plus haut niveau ».

Le joueur de 23 ans, prêté à West Brom à la suite d’un changement de janvier, a été exclu de l’équipe anglaise de Gareth Southgate pendant la trêve internationale après avoir figuré dans cinq des sept matchs précédents des Three Lions.

. – .

Ainsley Maitland-Niles a joué six fois en Premier League pour West Brom cette saison

Il a failli rejoindre les Wolves l’été dernier, mais Arsenal a refusé une offre de 15 millions de livres sterling, et Maitland-Niles reste désireux de quitter les Émirats cet été car il accepte qu’il ne fasse peut-être pas partie des plans à long terme de Mikel Arteta.

Selon The Telegraph, Maitland-Niles a l’intention de partir cet été malgré deux ans restants sur son contrat et les Wolves, Leicester City et Southampton seraient intéressés à le signer.

L’arrière droit, qui peut également jouer au milieu de terrain et sur l’une ou l’autre des ailes, pense également qu’il y a une chance qu’il puisse susciter l’intérêt des meilleurs clubs de Premier League – en particulier compte tenu de son statut d’origine.

positif

Le père et l’agent de Haaland rencontrent le Barça et Madrid sur l’avenir de la cible de Man United

bonnes nouvelles

Comment obtenir des billets pour la demi-finale de la FA Cup et la finale de la Coupe Carabao au retour des fans

En demande

Chelsea rejoint la course pour signer la star de Liverpool Wijnaldum au milieu de l’intérêt de Barcelone

excité

Howe a soutenu la légende du Celtic by Hoops, mais Simon Jordan n’est toujours pas convaincu

DÉCHIRURE

Yeovil annonce le décès tragique du capitaine du club Lee Collins, âgé d’à peine 32 ans

bouleversé?

L’Écosse peut battre l’Angleterre à l’Euro 2020 alors que Sir Kenny soutient le trio pour les inspirer

Le rapport ajoute qu’Arsenal cherchera désormais à recruter un arrière droit de remplacement cet été et Achraf Hakimi de l’Inter Milan est une cible.

Hakimi a impressionné les hommes d’Antonio Conte alors qu’ils mènent leurs rivaux Milan de six points en tête du classement de Serie A.

L’international marocain a six buts et quatre passes décisives en 26 sorties de Serie A cette saison.

Maitland-Niles est à Arsenal depuis l’âge de six ans et a fait 121 apparitions pour les Gunners en sept ans dans le nord de Londres.