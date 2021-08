Ainsley Maitland-Niles devrait recevoir une “amende et rester à Arsenal” pour une explosion des médias sociaux, déclare Simon Jordan alors que l’as des Gunners est gelé de l’entraînement au milieu de l’intérêt d’Everton

Arsenal devrait infliger une amende à Ainsley Maitland-Niles et lui refuser un transfert de jour limite pour son plaidoyer de sortie Instagram, selon Simon Jordan de talkSPORT.

Le joueur de 24 ans a suscité l’intérêt d’Everton, qui a approché les Gunners avec une offre de prêt avec option d’achat.

. – .

Ainsley Maitland-Niles veut un football plus régulier

Cependant, Arsenal a refusé le gros lot pour son international anglais à cinq sélections, qui s’est ensuite rendu sur les réseaux sociaux pour exprimer son mécontentement.

“Tout ce que je veux faire, c’est aller où je veux et où je vais jouer”, a lu lundi l’histoire Instagram de Maitland-Niles.

Il a depuis été signalé que Maitland-Niles a été exclu de l’entraînement de l’équipe première à Arsenal, ce qui a encore accru les tensions entre le joueur et le club qu’il a rejoint à l’âge de six ans.

@maitlandniles Instagram

Le jeune a clairement fait savoir sur les réseaux sociaux qu’il voulait sortir

Jordan, cependant, pense que le manager Mikel Arteta a adopté la bonne approche en la matière, affirmant que les joueurs doivent apprendre à faire ce qu’on leur dit.

“Ce que le joueur veut, c’est le scénario atypique de” Je veux ce que je veux quand je le veux et cela me convient et cela ne me convient qu’à moi “, a déclaré le spécialiste de talkSPORT.

«Ils doivent comprendre qu’ils sont la somme d’une partie et que cette partie est un club de football dont ils sont employés et qu’ils doivent faire ce qu’on leur dit.

“Ils ne sont pas le club de football, ils ne sont pas plus importants que le club de football d’Arsenal. Il est sous contrat, il fait ce qu’on lui dit !

Arsenal a connu un début de campagne torride en Premier League, assis en bas de tableau avec zéro but et zéro point.

.

Arsenal connaît un début de saison lamentable et occupe le bas du classement de la Premier League

Jordan pense que Maitland-Niles doit assumer la responsabilité de son manque de temps de jeu, n’ayant joué que 48 minutes dans toutes les compétitions cette saison.

Il a passé la saison dernière en prêt à West Brom, mais n’a clairement pas fait assez pendant ce sort pour impressionner le manager Arteta.

« Pourquoi n’est-il pas dans l’équipe d’Arsenal ? Parce que l’équipe pue en ce moment, il doit donc se considérer comme la raison pour laquelle il n’est pas dans l’équipe d’Arsenal », a déclaré l’hôte des White and Jordan.

“Ses performances l’année dernière à West Brom n’ont arraché aucun arbre, et deuxièmement, vous êtes un footballeur professionnel.

“Ce n’est pas votre don d’aller là-bas et de critiquer ou de faire des observations sur le club pour lequel vous jouez actuellement, car cela vous met dans une position où vous êtes en désaccord avec le club.”

L’ancien président de Crystal Palace a ensuite précisé quelle approche il adopterait avec le joueur s’il était en charge aux Emirats.

« Si c’était moi, je lui infligerais une amende », dit-il avec peu d’hésitation.

« Je lui infligerais une amende de deux semaines de salaire et lui dirais : « maintenant, vous restez définitivement ». »

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.