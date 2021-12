AIOZ Crypto: Ce qu’il faut savoir sur le réseau AIOZ avant son catalyseur de Noël

Avec chaque partie d’Internet semblant mûre pour la décentralisation, il est normal que le streaming de contenu reçoive une cure de jouvence décentralisée. Réseau AIOZ (CCC :AIOZ-USD) est l’un de ces réseaux cherchant à équiper le Web 3.0 pour la diffusion de contenu en continu ; cela donne également aux utilisateurs un moyen unique de gagner passivement. Qu’est-ce que la crypto AIOZ exactement, et de quoi les gens parlent-ils du réseau aujourd’hui ?

Source : Shutterstock

AIOZ est un réseau blockchain basé à Singapour qui se concentre sur la décentralisation du contenu numérique. Il le fait via des nœuds dédiés gérés par l’utilisateur. Ces nœuds contiennent des fichiers de contenu, qu’il s’agisse de vidéos, de films, d’émissions ou de fichiers musicaux. Lorsqu’un autre utilisateur souhaite diffuser l’une de ces données stockées, le protocole extraira le contenu de ce nœud pour l’utilisateur. En utilisant cette série de nœuds géographiquement espacés, le réseau affirme qu’il peut offrir des options de streaming plus rapides et de meilleure qualité à ses utilisateurs.

L’application principale du réseau est AIOZ.tube, le service de streaming vidéo pour lequel il est le plus connu. C’est également l’un des moyens les plus populaires pour les utilisateurs de gagner passivement sur le réseau. Le réseau récompense les téléspectateurs et les créateurs de contenu avec des récompenses AIOZ en participant ; les créateurs de contenu gagnent en produisant du contenu et les téléspectateurs gagnent en regardant. Pendant ce temps, les annonceurs peuvent payer en utilisant la crypto AIOZ pour faire de la publicité sur la plate-forme.

Outre AIOZ.tube, le réseau propose également une émission de télévision par abonnement et une application de streaming de films. Pour compléter ses combinaisons d’applications, AIOZ TV, un service de type Twitch.tv où les utilisateurs peuvent diffuser pour leurs fans.

AIOZ Crypto voit un intérêt croissant avant le lancement du réseau principal à Noël

Le jour de Noël sera un moment important pour la crypto AIOZ. En effet, le réseau annonce cette semaine que son réseau principal sera déployé le 25 décembre.

Les nouvelles du réseau tardent à venir pour les taureaux crypto AIOZ; le lancement du réseau principal clôturera en succès la feuille de route du protocole au quatrième trimestre 2021. À partir de là, la société a plus en réserve pour se faire un choix judicieux pour le déploiement de contenu dans le métaverse, ainsi qu’un jeu pour le partage de fichiers peer-to-peer et le commerce de jetons non fongibles (NFT).

Avec ce lancement de réseau principal prévu si tôt, de nombreux investisseurs cherchent à acheter de la crypto AIOZ en prévision d’une hausse des prix. Plus de 1,2 million de dollars de crypto AIOZ changent de mains cet après-midi; c’est une augmentation d’environ 30 % par rapport au volume d’hier, juste avant l’annonce du réseau principal. À l’heure actuelle, le jeton coûte environ 48 cents.

