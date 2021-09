Air China prévoit d’installer des suites de classe affaires sur ses Airbus A350 – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News

Les compagnies aériennes chinoises ne sont pas toujours intégrées à la fine pointe de la conception de bons sièges. Cependant, cette Air China basée à Pékin brise le moule en introduisant des sièges Recaro CL6720 dans les cabines de classe affaires de ses 15 Airbus A350 entrants.

Le Recaro CL6720 sera introduit sur les derniers A350-900 d’Air China à la mi-2022. Les sièges CL3710 seront installés dans la cabine principale et les sièges PL3530 en classe économique premium. Bien qu’il s’agisse d’un surclassement dans tout l’avion, les nouveaux sièges de classe affaires retiennent le plus l’attention cette semaine.

Fait intéressant, Air China sera le client de lancement du siège CL6720. Ce siège est une conception améliorée du produit CL6710 existant de Recaro. Les passagers qui voleront dans les cabines de classe affaires 787-9 d’El Al et A330neo de TAP Air Portugal devraient également connaître et expérimenter le siège CL6710.

Dans une avancée significative, le nouveau CL6720 est livré avec une porte coulissante. Combinés aux hauts murs qui entourent les sièges, les tout derniers A350-900 d’Air China adopteront ce concept de mini-suite de classe affaires que de nombreuses compagnies aériennes premium long-courriers proposent désormais.

Un geste inhabituel mais impressionnant d’Air China

La mise à niveau est inhabituelle mais a salué la décision d’Air China. Auparavant, le produit dur de cabine long-courrier installé dans de nombreuses compagnies aériennes chinoises était en retard par rapport à celui de nombreuses autres compagnies aériennes long-courriers. À l’époque, les passagers pouvaient souvent faire une bonne affaire sur les cabines haut de gamme tout en voyageant long-courriers sur des compagnies aériennes comme Air China, mais le produit de la cabine reflétait généralement cela.

Mais pour l’instant, à bord de la deuxième vague d’Airbus A350-900 devant être livrées à la compagnie aérienne, Air China se positionnera en tête du peloton. Recaro appelle désormais son siège CL6720 :

« rien de moins que la prochaine génération de voyages en classe affaires.

On s’attend à ce que les passagers chanceux de la classe affaires obtiennent un siège à plat de 78 pouces (1,98 mètre) doté de la porte coulissante et des séparateurs d’intimité susmentionnés. Recaro hésite à annoncer toutes les spécifications du CL6720, peut-être parce que les compagnies aériennes individuelles bricolent sur les différents bords, ajoutant et parfois diminuant des cloches et des sifflets qui peuvent considérablement affecter l’expérience de voyage en général.

Est-ce un choix gagnant d’Air China ?

Mais ce fabricant de sièges allemand insiste sur le fait que son siège CL6720 est le meilleur de sa catégorie. Outre la conception précise, le siège est désormais visuellement attrayant avec des finitions et des finitions de qualité supérieure. Recaro déclare que même dans diverses cabines à haute densité, ce type de produit de mini-suite offre un haut niveau d’espace personnel. Recaro commente son siège CL6720 :

« La sensation de mini-suite est créée par les portes coulissantes lisses, la finition de qualité et l’éclairage ambiant. Les caractéristiques ergonomiques de pointe incluent de nombreuses positions de confort, un appui-tête réglable dans six directions, une technologie de mousse haut de gamme et une longueur de lit de 1,98 mètre.

Recaro dit également que le siège est un choix intelligent pour la plupart des compagnies aériennes. Alors que les lits inclinables dans les mini-suites seront principalement un succès auprès des passagers, les économies doivent fonctionner pour la compagnie aérienne. Recaro estime que le siège CL6720 est le plus léger de sa gamme, pesant environ 10 à 20 % de moins que la plupart des autres sièges comparables.

Plus les sièges sont légers, plus les économies de carburant sont importantes et plus les émissions de CO2 sont faibles. Recaro a ajouté :

« En trouvant des moyens innovants d’allonger le cycle de vie du siège grâce à l’utilisation de matériaux durables et de haute qualité, le CL6720 soutient les compagnies aériennes dans leur quête de réduction de l’empreinte carbone de l’industrie.

Air China exploite actuellement 15 Airbus A350-900. Ils sont installés avec des sièges B/E Aerospace Super Diamond, et pour l’instant, il n’y a aucune confirmation quant à savoir si Air China les changera pour obtenir les sièges Recaro CL6720 les plus récents.

Cependant, la deuxième série d’A350-900 à destination d’Air China à partir du milieu de l’année prochaine, 15 autres devraient arriver, sera équipée de nouveaux sièges Recaro. Pour les fidèles d’Air China, il s’agira simplement d’embarquer dans le bon avion.