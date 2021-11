Air Force va révoquer les prestations de retraite du bénéficiaire de l’étoile de bronze pour un incident dans un bain à remous

Un photographe de combat de l’Air Force perdra ses prestations de retraite à la fin du mois en raison d’un incident de toucher contesté dans un bain à remous six ans plus tôt, à moins que le Congressional Justice for Warriors Caucus ne puisse convaincre l’armée du contraire.

Une cour martiale et une procédure de libération administrative n’ont pas réussi à destituer le sergent-chef. Jeremy Zier, selon des documents examinés par Just the News, déclenchant une campagne sur les réseaux sociaux pour le retirer qui comprenait le désormais No. 2 à l’armée de l’air.

Le mois avant que le président Biden ne nomme Gina Ortiz Jones au poste de sous-secrétaire, le candidat défait au Congrès a tweeté que le résultat administratif envoie le message que les victimes d’agressions sexuelles ne sont « pas valorisées ».

Des mois plus tôt, après la cour martiale, elle avait tweeté qu’il ne s’agissait pas d’une « affaire de sexe » parce que « le sexe est consensuel ». Dans un message partagé avec Just the News, Zier a déclaré à son avocat militaire que cela « visait à insinuer que j’avais violé » la femme qui l’accusait.

Le service a violé à plusieurs reprises les droits à une procédure régulière de Zier, le président du caucus et représentant républicain Louie Gohmert a écrit au secrétaire de l’Air Force Frank Kendall et au lieutenant général Marshall Webb à Joint Base San Antonio-Randolph (JBSA).

Le vétéran de 23 ans et récipiendaire de l’étoile de bronze a soumis 75 demandes de retraite au cours des 10 derniers mois, en vain, a écrit Gohmert le 13 octobre. 30.

Ni l’Air Force ni les affaires publiques de la JBSA n’ont répondu aux questions de Just the News au sujet de la lettre. « Malheureusement, la lettre n’a suscité de réponse d’aucun [Department of Defense] composante », a déclaré Derrick Miller, conseiller militaire de Gohmert et directeur exécutif du caucus.

Le professeur de droit de l’Université St. Mary, Jeffrey Addicott, qui dirige le Warrior Defence Project et assiste Zier, a écrit dans un e-mail la semaine dernière qu’ils n’ont pas eu de réponse non plus.

Il y a eu une tentative de courte durée d’interdire Zier de JBSA le 27 octobre, mais cette lettre de « refus d’accès à l’installation » a été annulée après qu’Addicott a protesté que « cela n’avait aucun sens étant donné qu’il est en service actif et qu’il ne fait pas l’objet d’une enquête ».

Il a émis l’hypothèse que la commande « salivait pour pousser [Zier] à la fin de ce mois et trop incompétent pour savoir que vous ne pouvez pas interdire une personne en service actif.

Pendant plus d’un an, Zier est resté à « son domicile hors de la base comme ordonné, recevant un salaire et des avantages sans aucun travail ni exigence d’aucune sorte », a déclaré Addicott. « Il s’agit d’une utilisation nue de la puissance brute clairement conçue pour obtenir un résultat que le processus juridique normal [flatly] rejeté. »

Zier pourrait obtenir un sursis cette semaine, a déclaré Addicott à Just the News lundi soir, citant des conversations avec le bureau du juge-avocat du personnel de la JBSA sur la réinitialisation de son contrat de service à sa date de fin initiale de septembre 2022.

L’armée américaine est confrontée à des pressions concurrentes de chaque côté de l’allée politique concernant l’affaire Zier.

La lettre de Gohmert indiquait que sa révocation était « conçue pour obtenir un résultat de représailles que les processus juridiques et administratifs normaux rejetaient catégoriquement » et deviendrait « une pièce à conviction dans notre examen des réformes nécessaires au sein du Code uniforme de justice militaire ».

La sénatrice démocrate de New York Kirsten Gillibrand et la représentante démocrate de Californie Jackie Speier ont déclaré au San Antonio Express-News après la deuxième procédure « vraiment perverse » qu’elles voulaient revoir le fonctionnement des commissions de décharge administrative.

Évité de faire des réclamations sous serment

Zier a été accusé pour la première fois le 7 décembre 2019 – neuf jours après avoir été « sélectionné pour être promu au grade de sergent-chef en chef », le grade le plus élevé de l’armée de l’air – mais cela n’impliquait pas le bain à remous, selon un résumé de l’affaire fourni par Addicott.

Quelqu’un ne prétendant pas être une victime « s’est adressé aux enquêteurs avec une allégation d’attouchements inappropriés qui auraient été vus lors d’une fête de vacances » cette nuit-là. « Les enquêteurs ont passé des mois dans une chasse aux sorcières à monter un dossier qui incluait désormais des allégations isolées remontant à 5 ans. »

Ils comprenaient l’incident du bain à remous, qui a eu lieu à Pamukkale, en Turquie, en avril 2015. Gohmert l’a qualifié de « voyage de bureau hors service », et le sergent-chef. Cambria Ferguson, l’accusatrice de Zier et collègue photographe, l’a qualifié de « week-end de bureau professionnel ».

La cour martiale a eu lieu en août 2020. Le jury – trois femmes et un homme – a déclaré Zier coupable de manquement à son devoir en « faisant délibérément[ing] maintenir des relations professionnelles avec des aviateurs subordonnés » en se mettant « complètement nu » dans le bain à remous avec eux.

Il l’a également reconnu coupable d’avoir touché « directement » « les organes génitaux et l’intérieur de la cuisse » de Ferguson, « avec l’intention de satisfaire son désir sexuel, sans son consentement », mais non coupable d’avoir touché les fesses de deux femmes à une semaine d’intervalle en décembre. .

Bien qu’il aurait pu faire face à une peine de prison, à une indemnité de départ, à des travaux forcés et à une réduction de grade drastique, la seule punition était une réduction de grade, de sergent-chef supérieur à sergent-chef. Il a perdu sa promotion prévue au poste de sergent-chef et une augmentation substantielle de sa retraite, a rapporté l’Express-News.

La lettre de Gohmert ne mentionnait pas les attouchements génitaux, qualifiant le verdict de culpabilité de « toucher une jambe ». Zier l’a formulé légèrement différemment. « L’acte d’accusation final indiquait que j’avais touché l’intérieur de sa cuisse et frôlé ses organes génitaux, c’est pourquoi l’accusation était un contact sexuel abusif », a-t-il écrit dans un e-mail.

Ferguson n’a pas fait d’allégation génitale dans son entretien initial avec le Bureau des enquêtes spéciales, et elle a reconnu plus tard qu’elle n’avait pas vu sa main toucher ses parties génitales, a déclaré Zier, fournissant un extrait de son dossier d’appel.

« CF a affirmé que la demanderesse avait touché sa région génitale en présence d’au moins cinq autres personnes », indique l’extrait. « Aucun n’a vu le toucher et aucun n’a vu ou entendu de réaction de la part des FC qui lui indiquerait qu’un attouchement non consensuel se produisait. »

Zier a fourni une photo qu’il a dit être Ferguson dans sa maison en Turquie en juin 2015, deux mois après l’incident. Elle sourit et tient dans ses bras une petite fille que Zier dit être sa fille, qu’elle a gardée « à au moins deux reprises et les deux l’étaient après que je l’ai prétendument touchée ».

Sa déclaration de victime, publiée sur son site Web personnel, a déclaré que ses comportements présumés « ne correspondent pas aux idéaux d’un bon père, d’un bon modèle ou d’un bon leader ». (Elle a depuis changé son nom de famille.)

Ferguson a fait d’autres allégations après le verdict, déclarant à l’Express-News que Zier l’avait suivie hors du bain à remous et avait retiré son haut de maillot de bain, à quel point « tout le monde a manifestement remarqué » ce qui se passait.

Le résumé d’Addicott, qui semble avoir informé une grande partie de la lettre de Gohmert, a déclaré que Ferguson et « d’autres personnes proches d’elle » ont lancé une « campagne diffamatoire sur les réseaux sociaux » à la suite de ce verdict.

« Ces articles et messages contenaient des affirmations non fondées qui n’ont jamais existé dans aucun témoignage en cour martiale, mais ont servi à attiser les passions des lecteurs », lit-on. Ferguson a choisi de ne pas les donner « sous serment alors qu’elle était soumise à un contre-interrogatoire ».

L’Express News mentionne une publication sur Facebook où elle compare son traitement à celui de Army Spc. Vanessa Guillen, qui a signalé un harcèlement sexuel peu de temps avant qu’un autre soldat ne l’assassine. (Une enquête ultérieure n’a trouvé « aucune preuve crédible » que son tueur l’avait harcelée sexuellement.)

Forcé de larguer un avocat

En réponse à sa première tentative de prendre sa retraite, quelques jours après le verdict, on a dit à Zier que les « codes administratifs » le rendaient inéligible et qu’il ferait face à une autre procédure, selon la lettre de Gohmert.

Zier a ensuite soumis une demande de mise à la retraite au lieu de (BRRI) devant la commission administrative de congé, qui a été ignorée jusqu’à cinq mois après avoir fait face à la commission. « À notre connaissance, cette demande du BRLR est toujours en attente », a écrit le membre du Congrès.

Le lieutenant-colonel Greg Hignite, commandant de l’escadron de Zier, « a finalement témoigné que les publications sur les réseaux sociaux » ont informé sa décision de recommander Zier face au conseil d’administration et de recevoir « l’équivalent administratif d’une décharge punitive », lit-on dans le résumé d’Addicott.

La demande de Zier de retarder cette audience, en raison de l’indisponibilité de son avocat militaire à la date prévue, a été rejetée, forçant Zier à rompre sa relation avocat-client de près de deux ans. Le conseiller juridique du conseil a par la suite estimé que ce refus avait causé un « atteinte constitutionnelle ».

En examinant les mêmes éléments de preuve devant le jury de la cour martiale, le conseil a déterminé que Zier remplissait les six critères de rétention, ce qui empêcherait son retrait et la perte de ses prestations de retraite. Dans une transcription partielle du 10 décembre fournie à Just the News, le conseil a nuancé les conclusions antérieures.

La conduite de Zier était « un écart » par rapport à son comportement habituel, « pas susceptible de se reproduire en toutes circonstances », et n’impliquait aucune pénétration, « même légère, de la vulve … avec l’intention d’abuser, d’humilier, de harceler ou de dégrader » ou provoquer une gratification sexuelle. Ce n’était pas non plus le résultat d’un « abus de rang, de grade, d’autorité ou de position ».

Ferguson a exprimé son dégoût face à ce deuxième échec à retirer Zier de l’Express-News, qui a souligné que la première procédure lui avait ordonné de s’inscrire en tant que délinquant sexuel mais n’avait pas cité la description du conseil d’administration du contact sexuel.

La deuxième procédure a déclenché une « attaque supplémentaire d’attention médiatique calomnieuse », a déclaré le résumé d’Addicott, et le brigadier. Le général Caroline Miller, l’autorité de convocation de la cour martiale, a fait une recommandation « sans précédent » à Secy. Kendall pour annuler les résultats.

Miller viole les règles de « limitations de la décharge » et sa recommandation violerait les droits civils et autres droits statutaires de Zier en tant qu’employé fédéral, selon la lettre de Gohmert.

« MSgt. Zier regrette d’avoir assisté au voyage avec ses collègues et de s’être mis dans une position compromettante, mais le jury et le comité de décharge administrative ont tous deux convenu que cette seule erreur ne devrait pas annuler toute sa carrière », a écrit le membre du Congrès.