Air France-KLM et IndiGo signent un accord de partage de code

Air France-KLM et IndiGo ont annoncé jeudi avoir conclu un accord de partage de code qui permet à chaque compagnie aérienne de vendre des sièges sur les vols de l’autre. Avec ce nouveau partenariat, Air France et KLM offriront à leurs clients l’accès à 25 nouvelles destinations indiennes, selon un communiqué commun mentionné

Cela signifie qu’une fois l’accord de partage de code entré en vigueur, le groupe Air France-KLM pourra vendre des sièges, sur son système de distribution, de vols IndiGo sur 25 lignes domestiques. De même, IndiGo sera également en mesure de vendre des sièges sur les vols du groupe aérien européen sur plus de 250 routes, indique le communiqué commun. Dans un accord de partage de code, chaque compagnie aérienne sur son système de distribution peut vendre des sièges de vols d’autres.

Depuis leurs hubs de Paris et d’Amsterdam, Air France et KLM proposent des vols vers quatre villes indiennes : Delhi, Mumbai, Chennai et Bengaluru. « Sous réserve de l’approbation du gouvernement, cette coopération (partage de code) débutera en février 2022 », indique le communiqué. IndiGo a également des accords de partage de code avec Turkish Airlines, Qatar Airways et American Airlines.

Les vols internationaux réguliers de passagers sont suspendus en Inde depuis le 23 mars de l’année dernière. Cependant, des vols de passagers limités ont été opérés entre l’Inde et environ 32 pays, dont la France et les Pays-Bas, dans le cadre d’accords de «bulle d’air».

