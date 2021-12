Air India a payé une pénalité «évitable» de Rs 43,85 crore pour non-respect des délais contractuels: CAG

Le montant de la pénalité a été payé en août de l’année dernière pour la période de juillet 2016 à décembre 2019.



Air India a déboursé une pénalité « évitable » de Rs 43,85 crore à Boeing pour non-respect des délais stipulés contractuellement dans le cadre de l’accord pour un programme de service de composants d’avion, selon CAG.

Le contrôleur et auditeur général (CAG) a mentionné la sanction dans un rapport déposé au Parlement mardi dans lequel il indiquait que « le paiement évitable d’une sanction en raison du retard dans le retour des composants retirés » avait été effectué par Air India.

En décembre 2015, la compagnie aérienne avait conclu un accord avec Boeing pour le programme d’échange rotatif lié à l’entretien des composants de l’avion 787 et le pacte est entré en vigueur en juillet 2016.

Conformément à l’accord, Air India était tenue de retourner le composant retiré ainsi que les informations sur le composant à Boeing dans les 10 jours calendaires après que Boeing a livré le composant d’échange réparable et en cas de défaut de le faire, des frais de retour différé sont payables à l’avion. fabricant.

Le transporteur national n’a pas respecté les frais/pénalités concessionnelles de retour tardif pour la période allant de juillet 2016 à décembre 2019, à la suite de quoi Boeing a signifié une lettre, en juillet 2020, annonçant la suspension du programme si le paiement n’était pas reçu d’ici le 31 juillet 2020.

Par la suite, Boeing a signifié un préavis de résiliation de six mois et a retiré les remises offertes précédemment.

Au cours de la période de juillet 2016 à décembre 2019, CAG a déclaré qu’il y avait eu plusieurs cas de retour retardé de composants retirés par Air India au-delà du délai stipulé de 10 jours.

Citant une analyse d’audit, le CAG a déclaré qu’au cours de la période initiale (juillet 2016 à décembre 2017), il y avait eu 170 cas de retour retardé et dans 88 cas, le retard était de plus de 30 jours avec un maximum de 214 jours.

« … en raison du non-respect du délai de retour des pièces retirées comme stipulé dans l’accord, Air India Limited a payé une amende de 5,87 millions de dollars (43,85 crore Rs) à M/s Boeing », indique le rapport.

Les conclusions de l’auditeur principal font partie du rapport « Gouvernement de l’Union (commercial) (Observations d’audit de conformité) pour l’exercice clos le 31 mars 2020 ».

Selon CAG, l’Autorité aéroportuaire indienne (AAI) a enregistré une perte de revenus de 15,66 crores de roupies en raison d’une évaluation inadéquate et d’un retard dans l’organisation de la charge électrique requise à l’aéroport de Goa.

Le principal auditeur a également mentionné une dépense supplémentaire évitable de 6,88 crores de roupies après une augmentation unilatérale des redevances par AAI en violation des termes d’un accord.

En outre, il a signalé que la non-application du remboursement des frais d’électricité par AAI en relation avec l’aéroport de Rajahmundry a conduit à 6,36 crores de roupies en attente avec l’Andhra Pradesh. Ceci malgré le fait qu’il existe une disposition pour un tel remboursement dans le protocole d’accord signé entre AAI et le gouvernement de l’État pour faciliter la minimisation des pertes pour AAI au cours des cinq premières années d’opérationnalisation de l’aéroport de Rajahmundry.

En septembre, AAI a conclu un accord de concession avec Travel Food Services Pvt Ltd pour des points de vente de nourriture et de boissons à l’aéroport de Goa.

Initialement, l’aéroport de Goa avait autorisé une charge électrique de 4 000 KW et la charge inutilisée d’environ 1 000 KW a été restituée en juin 2015.

En novembre 2018, AAI a demandé une charge sanctionnée supplémentaire de 1 500 KW et la même chose a été sanctionnée par le département de l’électricité de Goa en janvier 2019. Cela était soumis à la condition que le coût de Rs 5,67 crore pour l’amélioration de la demande contractuelle soit supporté par AAI, selon le rapport.

« Cependant, à ce jour, les travaux électriques ne sont pas terminés et AAI fournit de l’électricité à TFS à partir de la charge disponible à l’aéroport de Goa via l’ensemble DG. En raison de la non-disponibilité de la pleine charge, TFS a réclamé une remise supplémentaire de 17,30 crores de Rs par rapport à la demande soulevée par AAI en novembre 2019.

« Par conséquent, une évaluation inadéquate et un retard dans l’organisation de la charge électrique requise à l’aéroport de Goa ont entraîné une perte de revenus de 15,66 crores de roupies », indique le rapport du CAG.

