Air India augmentera la fréquence des vols vers les États-Unis à partir du 7 août à mesure que la demande des étudiants augmente ; vérifier les détails

Outre les vols assurés par Air India, les compagnies aériennes américaines United et Delta proposent également un nombre limité de vols entre les deux pays.

Au milieu de la baisse du niveau d’infection à Covid-19 et de l’ouverture d’universités américaines pour le semestre d’automne, la compagnie gouvernementale Air India a augmenté la fréquence des vols vers les États-Unis. Selon un rapport d’Indian Express, la compagnie aérienne effectuera jusqu’à 21 vols en une semaine vers les États-Unis à partir du 7 août.

Jusqu’en juillet, la compagnie aérienne n’effectuait que 10 vols hebdomadaires vers les États-Unis, mais avec l’afflux d’un grand nombre d’étudiants, le nombre de vols directs vers les États-Unis a plus que doublé. Il est pertinent de noter que malgré l’augmentation à venir des vols Inde-États-Unis, le nombre total de vols entre les deux pays n’a pas atteint le niveau du début de cette année, lorsque la compagnie aérienne assurait 40 vols hebdomadaires vers les États-Unis. Les voyages entre les deux pays ont été complètement interdits par l’administration américaine en mai de cette année, alors que le pays faisait face à la pire phase de la deuxième vague de coronavirus.

Depuis la reprise des voyages, les étudiants indiens à la recherche de billets d’avion pour les États-Unis ont non seulement rencontré des difficultés pour réserver les billets, mais ont également obtenu les billets à un tarif extrêmement gonflé. Annonçant l’augmentation du nombre de vols vers les États-Unis, Air India a informé dans un tweet que des vols supplémentaires circuleraient entre les deux pays les 6 août, 13 août, 20 août et 27 août. Outre les vols opérés par Air India, le Les compagnies aériennes américaines United et Delta proposent également un nombre limité de vols entre les deux pays.

Un responsable d’Air India s’exprimant sous couvert d’anonymat a déclaré à l’Indian Express qu’en raison de la limite du nombre de vols, la compagnie aérienne reprogrammait les billets de nombreux passagers de manière échelonnée. Le responsable a déclaré que la situation était si grave que peu de passagers ne pouvaient obtenir des billets pour une date qu’un mois après leur horaire. Cependant, le responsable a déclaré qu’avec l’introduction de nouveaux vols, la situation s’améliorera certainement au mois d’août.

Compte tenu de la reprogrammation échelonnée des vols et d’autres retards, de nombreux étudiants indiens sont confrontés à des problèmes pour fréquenter leurs universités américaines. Le PDG d’EaseMyTrip, Nishant Pitti, a déclaré à l’Indian Express que les étudiants ne pouvaient pas rejoindre leurs universités à temps. Malgré l’autorisation du gouvernement américain pour les étudiants d’arriver aux États-Unis 30 jours avant le début prévu du semestre d’automne, de nombreux étudiants manqueront le début du semestre d’automne, a ajouté Pitti.

