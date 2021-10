Air India prend un second souffle

Le gouvernement a injecté quelque Rs 65 000 crore dans la compagnie aérienne depuis 2009-10 et devra rembourser quelque Rs 45 000 crore de dette ; Espérons que la vente de biens immobiliers soulagera la douleur.

Le gouvernement doit être félicité pour avoir finalisé la vente d’Air India (AI) à un acheteur solide et fiable. Le prix n’est pas important – Rs 2 700 crore en espèces – parce que le transporteur national était une meule autour de son cou ; la vente épargnera aux contribuables le fardeau de payer la note d’une compagnie aérienne en sureffectif et surendettée qui fait des pertes de Rs 20 crore par jour. Le gouvernement a injecté quelque Rs 65 000 crore dans la compagnie aérienne depuis 2009-10 et devra rembourser quelque Rs 45 000 crore de dette ; Espérons que la vente de biens immobiliers soulagera la douleur.

Le fait est que les acheteurs sérieux sont restés à l’écart pendant toutes ces années, y compris en 2017-2018, en raison des conditions onéreuses attachées à l’accord, en particulier du fait que le gouvernement voulait conserver une participation de 24% jusqu’à une introduction en bourse. Il est préférable de faire une rupture nette. Le gouvernement doit continuer à offrir aux Tatas tout le soutien nécessaire pour leur assurer un atterrissage en douceur. Il doit notamment apaiser les syndicats s’ils s’opposent à la transaction, et les convaincre qu’elle est dans l’intérêt de tous. Le DIPAM doit utiliser les enseignements de la transaction Air-India pour travailler à davantage de privatisations, notamment celle de Bharat Petroleum Corporation Limited, afin que les recettes non fiscales pour l’exercice 22, et dans les années à venir, ne soient pas en deçà des objectifs.

À première vue, à une valeur d’entreprise de Rs 18 000 crore, dont Rs 15 300 crore de dette, cela peut sembler beaucoup pour les Tatas. Certes, l’avion, les créneaux d’atterrissage – locaux et internationaux – et les alliances avec les compagnies aériennes internationales ont tous de la valeur. Mais l’IA n’est pas du vol. Il y a le bagage de 12 000 employés du secteur public, dont un grand nombre de permanents ; même s’ils sont autorisés à licencier des personnes au bout d’un an, la réduction des effectifs ne sera pas facile et le VRS pourrait coûter un paquet. De plus, les Tatas devront investir une somme substantielle pour embellir la compagnie aérienne et renforcer les opérations.

Certes, les Tatas auraient noté les coûts et l’énorme effort qu’il aurait fallu pour redresser la compagnie aérienne. Cependant, étant donné que l’IA est en état de marche, il ne devrait pas leur falloir très longtemps pour la remettre sur les rails et gagner des parts de marché ; avec Vistara et Air Asia, dont on pense qu’elles subissent toutes deux des tensions financières, cela peut constituer une formidable combinaison. En effet, le ciel indien a désespérément besoin d’un bon transporteur à service complet – pour remplir l’espace libéré par Jet Airways – et une Air India rénovée ne devrait pas manquer de passagers.

Dans le meilleur des cas, les compagnies aériennes partout dans le monde peuvent être une affaire délicate, bien qu’en Inde, Indigo en ait fait un grand succès et détient une part de marché enviable. L’espace a grandement besoin d’une certaine concurrence qu’une IA rajeunie peut apporter, car elle a des créneaux sur les routes très fréquentées. Une IA plus forte signifiera également une concurrence pour les compagnies aériennes étrangères, dont beaucoup ont conquis des parts de marché en Inde simplement parce que l’IA a été mal gérée. Il y a un grand marché là-bas et Tatas doit aller le chercher.

