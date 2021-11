Air toxique dans la RCN: SC viole le gouvernement de Delhi pour manquements, demande au Centre de tenir une réunion d’urgence aujourd’hui

Le tribunal suprême a également demandé aux États de la région de la RCN d’envisager de demander aux employés de travailler à domicile. En outre, les gouvernements des États ont également été invités à poursuivre les agriculteurs pour arrêter le brûlage du chaume pendant une semaine ou deux.

La Cour suprême a réprimandé lundi le gouvernement de Delhi pour son incapacité à réduire les niveaux de pollution de l’air dans la ville et a déclaré que ses « excuses boiteuses » pourraient forcer la cour à procéder à un audit approprié des recettes et des dépenses de l’État.

La plus haute juridiction a demandé au Centre de tenir une réunion d’urgence dans les 24 heures pour proposer et mettre en œuvre des mesures efficaces pour lutter contre les principaux facteurs contribuant à la pollution.

Un banc spécial composé du juge en chef NV Ramana et des juges DY Chandrachud et Surya Kant, tout en parcourant les affidavits déposés par le Centre et le gouvernement de Delhi, a déclaré que l’industrie, les activités de construction, la circulation automobile et la poussière de route étaient en fait les principales causes de pollution dans la capitale nationale, plutôt que le brûlage du chaume par les agriculteurs.

Observant que seulement 4% de l’air toxique dans la ville est dû au brûlage du chaume au Pendjab, à l’Haryana et à l’Uttar Pradesh – selon l’affidavit du Centre qui cite un rapport scientifique qui dit que la contribution du brûlage agricole aux PM 2,5 est de 4% en hiver — Le juge Chandrachud a déclaré : « Le chat est sorti du sac. Les agriculteurs sont blâmés inutilement. Le pourcentage de brûlage du chaume est insignifiant.

Le tribunal de première instance a également noté que la Commission de la gestion de la qualité de l’air du ministère de l’Environnement et des Forêts dans la Loi sur la région de la capitale nationale et les zones adjacentes n’avait pas indiqué « précisément » les mesures qu’elle prend pour contrôler la pollution due à l’industrie, au transport, à la poussière et au brûlage du chaume. .

« Nous demandons au gouvernement central de tenir une réunion d’urgence demain (mardi) et de discuter des mesures qu’ils peuvent prendre pour les constructions non essentielles, les transports, les centrales électriques et la mise en œuvre du travail à domicile pour leurs employés », a-t-il ordonné.

Le tribunal suprême a également demandé aux États de la région de la RCN d’envisager de demander aux employés de travailler à domicile. En outre, les gouvernements des États ont également été invités à poursuivre les agriculteurs pour qu’ils arrêtent le brûlage du chaume pendant une semaine ou deux.

Concernant le brûlage du chaume, le tribunal a déclaré : « Bien que ce ne soit pas la cause principale… il y a beaucoup de brûlage du chaume au Pendjab et dans l’Haryana. Nous demandons aux gouvernements des États de poursuivre les agriculteurs pour qu’ils arrêtent les incendies pendant une semaine… Le Pendjab et l’Haryana devraient tenir ces réunions.

Il a posté l’affaire pour une nouvelle audience mercredi.

Le CJI a demandé à l’avocat principal du gouvernement de Delhi, Rahul Mehra, « quelles mesures drastiques prenez-vous ? Oubliez les déclarations sous serment… que faites-vous là-dessus ? »

Le tribunal a été choqué de se rendre compte que Delhi n’avait que 69 balayeuses mécanisées. Lorsque Mehra a déclaré que le maire de la Municipal Corporation of Delhi peut déposer une déclaration sous serment sur le nombre de balayeuses mécaniques nécessaires pour lutter contre la pollution par la poussière des routes, le juge en chef a déclaré : « Essayez-vous de rejeter la faute sur les sociétés municipales ? Essayez-vous de renvoyer la balle ? »

Le gouvernement de Delhi a déclaré au SC qu’il était prêt à prendre des mesures comme un verrouillage complet pour contrôler la pollution de l’air. «Cependant, une telle étape serait significative si elle était mise en œuvre dans les zones de la RCN dans les États voisins. Compte tenu de la taille compacte de Delhi, un verrouillage aurait un impact limité sur le régime de qualité de l’air », a déclaré le gouvernement Arvind Kejriwal dans son affidavit.

La magistrature a demandé au gouvernement de Delhi de soumettre d’ici mardi soir un plan d’action sur les mesures urgentes prises.

Samedi, la Cour suprême avait suggéré au Centre de mettre en œuvre un verrouillage de deux jours pour lutter contre la pollution de l’air dans la capitale.

Au cours de l’audience, le solliciteur général Tushar Mehta a déclaré que le Centre et les États avaient tenu une réunion sur les mesures d’urgence à prendre et ont énuméré trois mesures d’urgence – l’introduction d’un régime impair-pair, l’interdiction d’entrée des camions dans la capitale et un court verrouillage – mais décidé de n’en présenter aucun pour le moment. Il a également déclaré que le Centre n’était pas favorable à l’imposition immédiate d’un verrouillage dans la capitale, même si cela fait partie des mesures envisagées.

