Air toxique de la NCR : le SC fixe un délai de 24 heures pour que le centre et le gouvernement de Delhi forment un « plan sérieux »

Quelques heures après la réprimande, le ministre de l’Environnement de Delhi, Gopal Rai, a annoncé la fermeture de toutes les écoles jusqu’à nouvel ordre.

Critiquant le Centre et le gouvernement de Delhi pour les niveaux élevés de pollution de l’air dans la capitale nationale, la Cour suprême leur a donné jeudi 24 heures pour élaborer un plan « sérieux » pour s’attaquer au problème, affirmant que « la situation d’urgence a besoin d’urgence les mesures ».

Les avertissant de prendre des mesures de son propre chef sinon, un banc dirigé par le juge en chef NV Ramana a demandé aux deux gouvernements pourquoi la pollution ne diminuait pas malgré leurs allégations d’avoir pris des mesures. Il a également demandé aux 30 membres de la Commission pour la gestion de la qualité de l’air d’expliquer les principales sources de pollution de l’air dans la RCN de Delhi.

« Vous devez faire preuve de créativité … si les choses ne fonctionnent pas … Nous devons faire quelque chose d’extraordinaire … », ont déclaré les juges au solliciteur général Tushar Mehta et à l’avocat principal AM Singhvi, qui comparaissait pour le gouvernement de Delhi.

« Si vous n’agissez pas, nous interviendrons … nous avons des mesures extraordinaires en tête », a déclaré le CJI.

Tout en indiquant qu’elle nommerait une autorité indépendante pour surveiller les mesures de contrôle de la pollution, la magistrature s’est interrogée sur l’utilité d’avoir une Commission pour la gestion de la qualité de l’air si elle finit par avoir à son bord des personnes de différents départements et semble n’avoir aucun pouvoir pour faire appliquer ses décisions. .

« A quoi sert la Commission ? Ce n’est rien d’autre qu’un fardeau de plus pour le Trésor… Doit-on dire à chaque fois à la bureaucratie ce qu’il faut faire ? Quel est l’intérêt d’un comité de 20 à 30 membres ? Nous ne pouvons pas imposer ou insuffler de la créativité dans votre bureaucratie. Ils doivent penser aux mesures eux-mêmes », a déclaré le CJI, tout en indiquant que le tribunal siégera une demi-heure avant l’heure habituelle de l’audience de vendredi.

Mehta a déclaré que le gouvernement était également préoccupé par les niveaux de pollution potentiellement mortels et a demandé au tribunal de lui accorder une journée pour parler aux plus hautes autorités et proposer des mesures pour traiter le problème.

Alors que le tribunal suprême a arrêté le gouvernement de Delhi pour avoir exposé les enfants à des niveaux élevés de pollution atmosphérique en rouvrant les écoles, Singhvi a soutenu que les écoles n’étaient ouvertes que pour les enseignants et les parents d’élèves volontaires. « Dans les écoles, il y a beaucoup de débats sur la « perte d’apprentissage ». Nous avons rouvert avec la condition, y compris l’option de mise en ligne », a-t-il déclaré.

Quelques heures après la réprimande, le ministre de l’Environnement de Delhi, Gopal Rai, a annoncé la fermeture de toutes les écoles jusqu’à nouvel ordre.

Apparaissant pour le pétitionnaire Aditya Dubey, l’avocat principal Vikas Singh a exhorté le tribunal suprême à lever l’interdiction des activités de construction car elle affectait le grand public, tout en recherchant des normes de qualité de l’air plus strictes pour la NCR ainsi qu’un groupe de travail pour les 15 prochains jours pour assurer l’amélioration de qualité de l’air. Il a également cité la poussière visible autour du site du projet Central Vista, affirmant qu’aucun projet ne devrait être autorisé à se poursuivre au détriment de la santé publique.

En réponse aux questions du tribunal, le gouvernement central avait déposé mercredi un affidavit déclarant que toutes les activités de construction à Delhi ont été arrêtées, à l’exception du réaménagement de Central Vista qui est un projet d' »importance nationale ».

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.