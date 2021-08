AIRA MATRIX fait partie de la 3e cohorte du programme India Edison Accelerator de GE Healthcare

Pour discuter de notre suite complète de systèmes de gestion d’images, de solutions d’analyse d’images et de services de développement personnalisés.

AIRA Matrix, un leader des produits et services basés sur l’intelligence artificielle pour l’analyse d’images et de données dans l’industrie des sciences de la vie, annonce sa sélection dans la « cohorte 3 » du programme d’accélérateur Edison de GE Healthcare India. Cela permettra à AIRA Matrix d’aider à développer et à développer des technologies pour certains de leurs segments de marché cibles.

Dans le cadre du programme, l’équipe AIRA Matrix aura l’opportunité de passer six mois avec des experts de l’industrie de la santé à l’intérieur et à l’extérieur de GE sur le développement de produits. De plus, les ingénieurs et scientifiques de GE offriront un mentorat et un partenariat pour développer des solutions de soins de santé. Le programme donne également accès à la plate-forme et aux services Edison ainsi qu’un soutien en matière d’orientation commerciale et réglementaire.

Commentant cette reconnaissance, Chaith Kondragunta, PDG d’AIRA Matrix, a déclaré : « Le point focal de notre collaboration sera sur les solutions de diagnostic, de pronostic et de prédiction pour le cancer de la prostate, soutenues par la plateforme GE EdisonTM. Nous avons l’intention de déployer des produits d’IA innovants dans le but d’une mise en œuvre à grande échelle à long terme.

Nous partageons un objectif commun avec GE Healthcare pour réaliser des diagnostics rentables, améliorer les expériences des patients, augmenter les flux de travail des soins de santé et réaliser des processus à haut débit tout au long du continuum de soins.

AIRA Matrix a été présélectionné après des critères d’évaluation approfondis basés sur la solidité du plan d’affaires, la maturité du produit, les capacités de l’équipe, entre autres. GE Healthcare accélère la transformation des soins de santé avec l’India Edison Accelerator.

Ils ont l’intention de nourrir l’écosystème des start-up et de travailler avec eux pour créer des solutions de santé en s’appuyant sur la plate-forme India Edison Accelerator et des décennies d’expertise de GE Healthcare – des solutions qui amélioreront les résultats et l’expérience des patients, l’efficacité de la pratique clinique et celle des établissements de santé, réduire le gaspillage et les inefficacités, et éliminer les erreurs coûteuses et nuisibles.

Le programme exploite la matière grise et l’énergie des start-ups et leur permet d’utiliser les éléments constitutifs de la plate-forme Edison pour fournir des solutions qui répondent à des soins de santé de qualité et abordables pour les clients du monde entier. Grâce à ce programme, ils visent à créer des solutions qui aideront les prestataires de soins de santé à offrir une santé de précision tout au long du continuum de soins.

