AirAsia India lance un nouveau menu en vol

AirAsia India a dévoilé jeudi son nouveau menu en vol composé de 21 plats régionaux et internationaux. « Les clients peuvent pré-réserver leurs repas » Gourmair « sur airasia.co.in, les applications mobiles AirAsia India ou avec des partenaires de voyage préférés, jusqu’à 12 heures avant leur vol », a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué.

Gourmair est le nom de la nouvelle marque de restauration à bord et du nouveau menu de la compagnie aérienne. AirAsia India a déclaré que son nouveau menu propose des exclusivités de signature comme un filet de poisson grillé aux herbes marinées avec une sauce velout française, servi avec une purée de pommes de terre crémeuse et des légumes sautés.

Le menu comprend une section de petit-déjeuner toute la journée qui propose des plats comme une omelette au cheddar et à la ciboulette avec des rosti de pommes de terre, des fèves au lard braisées et du hara bhara kebab, selon le communiqué. La compagnie aérienne a déclaré que son menu comportait également une section « MasterChef Specials » qui a été exclusivement organisée par MasterChef Kirti Bhoutika.

Cette section présente un curry moilee végétalien innovant, une version unique du célèbre curry moilee de style Kerala préparé avec du tofu, des tomates cerises et des courgettes, servi avec de la mangue crue et du riz à la noix de coco, selon le communiqué.

