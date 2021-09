Airbnb augmente la capacité d’accueil des réfugiés afghans

26/09/2021 à 12:04 CEST

À la fin aout, Airbnb a annoncé qu’il offrirait un hébergement temporaire gratuit à 20 000 réfugiés afghans. Désormais, via son organisation à but non lucratif Airbnb.org, l’entreprise affirme qu’elle peut aller au-delà de son engagement initial. Avec l’aide d’hôtes et de donateurs de partout aux États-Unis, Airbnb a annoncé aujourd’hui qu’il était prêt à accueillir temporairement jusqu’à 40 000 réfugiés.

Comme le souligne Airbnb lui-même, cela ne signifie pas nécessairement qu’il maximisera cette capacité. “Si la demande de logements correspond à l’offre dans les communautés où les réfugiés se réinstallent, ces nouvelles ressources pourraient aider à fournir un logement à 20 000 réfugiés afghans supplémentaires”, a déclaré la société.

Depuis l’annonce de l’initiative, Airbnb dit a aidé à localiser 675 réfugiés afghans à travers les États-Unis. “Les agences gouvernementales visant à l’installation des étrangers s’attendent à ce que les réserves augmentent à mesure que davantage d’évacués afghans se déplacent des bases militaires vers les communautés où ils seront réinstallés”, a déclaré la société.