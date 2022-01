Airbnb ne paie en Espagne que 870 000 euros d’impôt sur les sociétés en dix ans

01/04/2022 à 07:15 CET

David Page

Le modèle économique d’Airbnb, le géant mondial de la location touristique, repose sur la facturation de commissions à la fois aux propriétaires des appartements touristiques et aux voyageurs pour les mettre en contact et négocier la location via sa plateforme en ligne. L’Espagne est l’un des grands marchés du groupe depuis des années -maintenant ralenti par l’impact de la pandémie sur le tourisme-, mais les revenus millionnaires de la collecte de ces commissions ne restent pas en Espagne et face à autorités fiscales cette entreprise n’existe pas.

Airbnb centralise tous ces revenus de commissions dans son siège en Europe centrale, basé en Irlande, un pays qui offre des avantages fiscaux aux multinationales. Le groupe n’a qu’une seule filiale en Espagne qui est chargée d’effectuer des tâches de marketing et de publicité pour sa maison mère irlandaise et pour le groupe mondial, basé aux États-Unis. Une stratégie fiscale et opérationnelle parfaitement légale, mais qui rend le paiement de Taxes Airbnb en Espagne être très petit malgré le grand poids que le marché espagnol a dans votre entreprise.

La filiale espagnole, Airbnb Marketing Services SL, basée à Barcelone, n’a aucune activité liée à la location touristique à des fins fiscales et fonctionne comme une simple agence de publicité. Pour cette raison, malgré l’énorme activité pendant les années du boom touristique en Espagne, les revenus de la filiale espagnole se réduisent aux prestations facturées aux autres sociétés du groupe, les bénéfices reconnus sont faibles et le paiement des impôts est égal à modeste.

Depuis sa constitution mi-2011 et jusqu’à fin 2020, Airbnb Marketing Services n’a payé que 870 319 euros d’impôt sur les sociétés et a déclaré un bénéfice net cumulé de 2,2 millions d’euros sur cette décennie, selon les comptes déposés par l’entreprise lors de ces dernières. dix ans au Registre du Commerce.

Payer les impôts qui touchent

« Airbnb paie toutes les taxes auxquelles il est soumis dans les lieux où il opère. Airbnb Marketing Services SL fournit des services d’assistance commerciale et marketing et paie toutes les taxes applicables en Espagne & rdquor;, explique un porte-parole de la société à El Periódico de España.

Les gouvernements nationaux de l’Union européenne ont convenu l’année dernière d’étendre la directive de l’UE sur coopération fiscale entre les pays pour inclure les plateformes numériques à partir de 2023. La nouvelle norme vise à améliorer, à partir de l’année prochaine, l’échange d’informations entre les États membres pour identifier les activités que les plateformes ont dans chaque pays et pour pouvoir adopter les mesures fiscales appropriées. Parallèlement, la Commission européenne a manifesté son intention de favoriser l’application de l’accord de l’OCDE pour imposer une taux minimum de 15 % de l’impôt sur les sociétés aux multinationales. Airbnb a publiquement manifesté son soutien aux deux mesures.

« Le modèle Airbnb est unique et permet à de nombreuses personnes de gagner des revenus supplémentaires, avec un impact direct sur les économies familiales et locales. La grande majorité des revenus générés sur la plate-forme restent dans la communauté elle-même et sont soumis à des impôts locaux », brandissent-ils auprès de l’entreprise. L’argument est que les revenus d’Airbnb via les commissions sont centralisés dans un autre pays (jusqu’à un maximum de 18 % du montant du loyer), mais les 82 % restants qui restent entre les mains des propriétaires des appartements sont imposés en Espagne.

Comme expressément indiqué dans le rapport sur les comptes financiers, l’objet social d’Airbnb Marketing Services « se limite à fournir des services marketing et des objectifs de marché et il est par les présentes contracté par Airbnb Ireland UC pour fournir de tels services & rdquor ;. En effet, la filiale espagnole est cataloguée avec le code 7311 de la nomenclature nationale des activités économiques (CNAE), réservé aux régies publicitaires.

12 millions de bonus

En 2020, la dernière année avec des comptes disponibles au Registre du Commerce, la filiale espagnole d’Airbnb a obtenu un bénéfice net de 914 120 euros, soit presque le triple de l’année précédente. La société a enregistré un chiffre d’affaires de 19,8 millions d’euros, en croissance presque au même rythme que les bénéfices, soit 2,6 fois plus qu’un an plus tôt. La contribution directe de la filiale locale Airbnb aux caisses publiques espagnoles en 2020 au titre de l’impôt sur les sociétés était de 302 113 euros, la plus importante de sa création et aussi presque le triple de celle de 2019.

La forte augmentation de tous ses états financiers est une conséquence directe de la bonus millionnaire versés aux salariés et anciens salariés de la filiale espagnole en utilisant cette dernière comme simple intermédiaire pour le paiement. Les comptes 2020 reflètent le paiement d’une indemnité de 12,3 millions par la conversion en actions des stock-options (stock options) que la société distribue à son personnel depuis des années et qui a été réalisée après l’introduction en bourse aux États-Unis de la société mère mondiale Airbnb Inc., le 9 décembre 2020.

Ces 12,3 millions d’euros correspondent à la valeur des actions distribuées lors de l’entrée en bourse, lorsque les titres ont démarré au prix de 68 dollars. Les bénéficiaires du bonus n’étaient pas seulement les 37 salariés que l’entreprise espagnole comptait en moyenne en 2020, mais tous les salariés de la filiale qui les années précédentes ont également reçu des stock-options dans le cadre de leur plan d’intéressement. La société ne divulgue pas le nombre exact de bénéficiaires.

Grâce à cette rémunération exceptionnelle en nature, les frais de personnel d’Airbnb Marketing Services ont quadruplé, passant de 4,29 millions d’euros en 2019 à un total de 17,17 millions d’euros. Cependant, le bonus est à la fois le coût du personnel et aussi le revenu pour l’entreprise (d’où la forte augmentation du chiffre d’affaires annuel), car la filiale espagnole a refacturé ces 12,3 millions à Airbnb Irlande d’ajouter le coût et a également appliqué une marge pour la gestion.