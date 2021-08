Airbnb offre un logement temporaire gratuit dans le monde à 20 000 réfugiés afghans .

Airbnb, un site de location de maisons de vacances, propose un hébergement temporaire gratuit à environ 20 000 réfugiés afghans à travers le monde, a annoncé mardi la société.

“Alors que des dizaines de milliers de réfugiés afghans se réinstallent dans le monde, leur séjour sera le premier chapitre de leur nouvelle vie”, a déclaré le PDG et cofondateur d’Airbnb, Brian Chesky, dans un communiqué. « Pour ces 20 000 réfugiés, j’espère que la communauté Airbnb leur fournira non seulement un endroit sûr pour se reposer et recommencer, mais aussi un accueil chaleureux. »

Environ 3,5 millions de personnes vivant en Afghanistan ont été déplacées, dont environ 270 000 en raison des avancées des talibans depuis janvier, a rapporté l’ONU le 13 juillet. Environ 10 400 personnes ont été évacuées par des vols militaires américains d’Afghanistan dimanche et 6 660 autres ont été emmenées lundi, selon le Presse Associée.

À partir d’aujourd’hui, Airbnb commencera à héberger gratuitement 20 000 réfugiés afghans dans le monde. – Brian Chesky (@bchesky) 24 août 2021

Airbnb.org, la partie à but non lucratif d’Airbnb, fournira un logement temporaire aux réfugiés afghans grâce aux dons et aux contributions d’Airbnb et du PDG de la société, selon le site Web de la société. Les hôtes peuvent s’inscrire pour participer au programme via le site Web de l’entreprise ou en contactant Chesky.

Selon Airbnb, environ 1 000 Afghans ont reçu des séjours temporaires après qu’Airbnb a fait don de fonds d’urgence et de soutien à trois organisations, dont l’International Rescue Committee (IRC) et le Church World Service. Airbnb a fourni un logement à 165 autres réfugiés après leur arrivée aux États-Unis du 20 au 22 août.

“Alors que l’IRC aide à accueillir et à réinstaller les Afghans aux États-Unis, un logement accessible est urgent et essentiel”, a déclaré le président et chef de la direction de l’IRC, David Miliband, dans un communiqué. « Nous sommes reconnaissants à nos partenaires d’Airbnb.org et d’Airbnb d’avoir à nouveau offert leur soutien et leur infrastructure pour faire face à ce moment, en offrant des lieux sûrs et accueillants aux personnes et aux familles lorsqu’elles arrivent aux États-Unis et commencent à reconstruire leur vie. »

Airbnb a aidé environ 25 000 réfugiés à trouver un logement temporaire au cours des quatre dernières années et a créé un fonds pour les réfugiés doté d’un montant initial de 25 millions de dollars pour soutenir les réfugiés et les demandeurs d’asile, selon la société.

