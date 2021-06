Airbnb, Oyo, Yatra et EaseMyTrip s’associent pour former la Confédération de l’industrie hôtelière, technologique et touristique

La peur de contracter le virus a également incité les gens à éviter les voyages et les activités de plein air.

Airbnb, EaseMyTrip, Oyo Hotels & Homes et Yatra se sont associés pour former une association – Confédération de l’industrie hôtelière, technologique et touristique (CHATT) – un organisme de l’industrie qui cherche à représenter les intérêts des petits hôtels et propriétaires indépendants. CHATT se joindra également aux efforts du gouvernement pour relancer l’industrie du voyage et de l’hôtellerie, combler le fossé numérique et fournir une formation pédagogique aux petits hôtels et propriétaires, partenaires de voyage, a déclaré mercredi l’association dans un communiqué.

L’association comprend des fondateurs de start-up et des chefs d’entreprise tels que Amanpreet Bajaj – directeur général, Airbnb Inde, Asie du Sud-Est, Hong Kong et Taïwan ; Nishant Pitti, co-fondateur et PDG d’EaseMyTrip.com ; Rohit Kapoor, PDG d’Oyo Inde et Asie du Sud-Est ; et Dhruv Shringi, co-fondateur et PDG de Yatra.com.

« L’année dernière, inspirés par les commentaires des petits hôtels indiens, des hôtes indépendants et des voyagistes, les principaux acteurs du secteur tels qu’Airbnb, EaseMyTrip, Oyo et Yatra ont commencé à discuter de la façon dont les intérêts et les défis auxquels sont confrontés ces entrepreneurs du nouvel les entreprises de voyage au-delà des villes de niveau 1 de l’Inde, pourraient également devenir une partie inclusive du leadership éclairé et du plaidoyer pour l’industrie. La crise de Covid-19 offre une opportunité unique de collaborer à la relance de l’industrie et de ne progresser que vers le haut à partir de maintenant », a déclaré l’association.

Les gouvernements du monde entier ont imposé des fermetures et des restrictions intermittentes pour freiner la propagation du virus, paralysant l’industrie de l’hôtellerie et du tourisme. La peur de contracter le virus a également incité les gens à éviter les voyages et les activités de plein air.

CHATT vise à promouvoir le tourisme national, à diriger la transformation numérique des entreprises et des modèles d’exploitation liés au tourisme tout en offrant une formation pédagogique et des programmes bénéfiques à tous les segments de l’industrie. Chaque membre pourra accéder aux ressources et avantages de CHATT. Ils auront la possibilité de participer à des programmes tout au long de l’année et à des événements commerciaux de marque. Les membres auront accès à l’écosystème de la technologie du voyage, y compris des experts et des responsables régionaux.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.