Airbnb s’attaque à la discrimination dans l’Oregon en cachant les noms de ses invités

*Airbnb semble avoir un problème de discrimination en ce qui concerne les réservations des clients spécifiquement dans l’Oregon. La société a donc annoncé qu’elle masquerait les noms des invités pour lutter contre le problème dans l’État.

Tel que rapporté par Insider, la nouvelle politique fait suite à un règlement de 2019 où trois femmes noires ont poursuivi la société Athe, affirmant que la plate-forme permettait aux hôtes de discriminer en fonction de la race. Lorsque la nouvelle politique expérimentale entrera en vigueur d’ici le 31 janvier, les noms des invités ne seront pleinement révélés que lorsque les hôtes confirmeront la réservation.

Voici plus de la sortie:

Il représente les derniers efforts d’Airbnb pour lutter contre les préjugés raciaux sur la plateforme. En 2018, qui était après le procès mais avant le règlement, il a modifié ses politiques afin que les photos de profil ne soient pas obligatoires pour utiliser le site d’hébergement peer-to-peer. Les hôtes, cependant, peuvent exiger des photos pour leurs propriétés, mais ne les voir qu’une fois la réservation confirmée. L’entreprise s’est engagée à renforcer sa politique de tolérance zéro en 2016 après qu’une étude de Harvard Business Review a révélé que les invités dont les noms sonnaient afro-américain étaient environ 16% moins susceptibles d’être acceptés que les invités identiques avec des noms à consonance blanche.

« Cette mise à jour est conforme à l’accord de règlement volontaire que nous avons conclu en 2019 avec des personnes de l’Oregon qui ont fait part de leurs préoccupations concernant la façon dont les noms des clients sont affichés lorsqu’ils cherchent à réserver une annonce. Dans le cadre de notre travail en cours, nous tirerons les enseignements de ce processus et les utiliserons pour éclairer les futurs efforts de lutte contre les préjugés », a écrit Airbnb dans un communiqué publié sur son site Web.

En 2020, Airbnb s’est associé à l’organisation de justice raciale Color Of Change et a lancé Project Lighthouse, une initiative de recherche axée sur la découverte de la discrimination sur la plateforme.

« Bien que nous ayons fait des progrès, nous avons beaucoup plus à faire et continuer à travailler avec nos hôtes et invités, et avec les leaders des droits civiques pour rendre notre communauté plus inclusive », a déclaré Airbnb dans un communiqué.